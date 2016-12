Überlastung : Alleinerziehende häufiger krank

1 von 1 Foto: bernd wüstneck 1 von 1

Alleinerziehende sind einer Studie des Rostocker Max-Planck-Instituts für demografische Forschung zufolge häufiger krank als Eltern in Partnerschaft. Auch beim persönlichen Wohlbefinden hängen sie den Einschätzungen derer hinterher, die sich die Erziehung mit einem Partner teilen. Wie die Sozialwissenschaftlerin Mine Kühn zeigte, können sich Gesundheit und Wohlbefinden verbessern, wenn die Alleinerziehenden einer bezahlten Beschäftigung nachgehen. „Wenn eine Frau von Teilzeit auf Vollzeit geht, verbessern sich Gesundheit und Wohlbefinden sogar noch einmal“, sagte Kühn. Es sei die zentrale Aufgabe der Gesellschaft, für Alleinerziehende die Möglichkeiten zu schaffen, dass sie in Vollzeit arbeiten können. Entscheidend dafür sei ein Angebot unter anderem an flexibel verfügbaren Kita-Plätzen.

Die Einschätzung Kühns wird von Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig (SPD) geteilt: „Alleinerziehende brauchen besondere Unterstützung vor allem bei der Kinderbetreuung, damit sie erwerbstätig sein und auf eigenen Füßen stehen können.“ Aber sie bräuchten auch materielle Unterstützung, wenn es am Unterhalt fehlt.

Die Studie Kühns wurde aus Daten des sogenannten Sozioökonomischen Panels erstellt, mit dem seit Jahrzehnten die Bevölkerung abgebildet wird. Etwa 30 000 Personen in fast 11 000 Haushalten werden dazu jährlich umfassend befragt. Kühn identifizierte 2004 alleinerziehende Frauen und unter ihnen auch 870 schon drei Jahre vor der Phase des Alleinerziehens. Auf einer zehnteiligen Skala sank die Gesundheit im Schnitt um 0,5 Punkte gegenüber den Frauen in Partnerschaften, beim Wohlbefinden sogar um einen ganzen Punkt. „Das ist für junge Frauen eine beachtliche Verschlechterung“, sagt Kühn. In dieser Altersgruppe veränderten sich die Werte normalerweise nur minimal.

Die Gesundheit leide umso stärker, je länger eine Frau alleine erzieht. Die Frauen seien vielfach überlastet. Das persönliche Wohlbefinden jedoch pendle sich aber nach wenigen Jahren wieder auf dem Niveau der Zeit vor der Trennung ein. Bei Frauen, die während der Trennung oder nach einer frühen Phase des Alleinseins in einem Vollzeitjob sind, sei schnell ein deutlicher Anstieg von Gesundheit und Wohlbefinden zu beobachten.

Dies steht im Widerspruch zur Meinung, dass ein Vollzeitjob zu belastend für Alleinerziehende sei, was sich auch schädlich auf das Kind auswirke. Entscheidend sei, dass die Singlefrauen mit Vollzeitjob mehr alltägliche Ressourcen für Kinder und Haushalt zur Verfügung hätten. „Wichtig sind auch die Großeltern, die die Kinder betreuen, oder auch der Ex-Partner, der mal einspringt“, betonte Kühn.

erstellt am 23.Dez.2016 | 08:00 Uhr

