Trickbetrüger : Am Telefon bereits 360 000 Euro ergaunert

1 von 1 Foto: Julian Stratenschulte 1 von 1

Mit fingierten Anrufen bei älteren Menschen haben Trickbetrüger in Mecklenburg-Vorpommern in diesem Jahr bislang schon rund 360 000 Euro erbeutet. Die Polizei registriert eigenen Angaben zufolge fast täglich solche Betrugsversuche. Bis Ende November seien landesweit 422 Fälle erfasst worden und damit gut ein Drittel mehr als im gesamten Vorjahr, sagte am Mittwoch eine Sprecherin das Landeskriminalamtes.

Zuvor hatte NDR 1 Radio MV über diese Entwicklung berichtet.

Nach Angaben der Ermittlungsbehörde waren die Täter im Jahresverlauf trotz aller Warnungen in insgesamt 25 Fällen erfolgreich. So sei es im Februar einem Täter gelungen, sein Opfer um 60 000 Euro zu prellen, im September habe eine weitere Person 39 000 Euro an die Betrüger ausgehändigt. In einigen Fällen hatten in letzter Minute aufmerksame Taxifahrer oder Bankangestellte Argwohn bei den Betroffenen geweckt und Geldübergaben verhindert.

Laut Landeskriminalamt wurden 2015 landesweit 302 solcher Betrugsversuche registriert, von denen 31 zum Ziel führten. Die Schadenssumme bezifferte die Polizei mit 276 610 Euro.

Die Betrüger würden sich am Telefon nicht mehr nur als Enkel in finanzieller Not ausgeben, sondern auch als Polizist, Glücksbote oder Bankmitarbeiter, um ihre Opfer zur Herausgabe von Bargeld zu bewegen, hieß es. Als regionale Schwerpunkte wurden die kreisfreien Städte Rostock und Schwerin genannt. Dort seien die Bewohner doppelt so stark betroffen wie die der Landkreise.

Bei der Suche nach den Betrügern sind laut NDR bislang keine Ermittlungserfolge bekannt. Die Polizei rät, bei solchen Anrufen stets skeptisch zu bleiben und gezielte Nachfragen zu stellen.

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen