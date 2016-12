Große Advents-Fotoaktion : Dritter Sieger gekürt, nun stehen Christbäume im Fokus

vergrößern 1 von 2 Foto: Dirk Buchardt 1 von 2

Der dritte Teil unserer Advents-Fotoaktion ist beendet. Wir hatten Sie, liebe Leser, dazu aufgerufen, Bilder von Ihrem Besuch auf dem Weihnachtsmarkt zu schicken. Von allen Einsendungen hat nun das Foto von Ronny Draack die meisten Votes erhalten und damit unser kleines Gewinnpaket gewonnen.

Name Stimmen Ronny Draack 219 Axel Schliemann 130 Laura Koß 40 Katja Schützka 32 Carolin Brümmel 27 Gerhard Baack 25 Ricardo Heidel 21 Ralf Poschmann 15

Das Foto zeigt den stimmungsvoll beleuchteten Rostocker Weihnachtsmarkt. Fotografiert hat es Ronny Draack vom Riesenrad aus. Was für eine wunderbar weihnachtliche Aussicht!

Die schickste Tanne

Der Heilige Abend rückt immer näher. Überall im Land bereiten sich die Menschen auf das Weihnachtsfest vor. Da werden letzte Geschenke besorgt, es wird gebastelt und gebacken. Doch so richtig weihnachtlich wird es erst mit dem Aufstellen und Schmücken des Weihnachtsbaums. Haben Sie Ihren schon stehn’? Dann schicken Sie uns ein Foto Ihres Schmuckstücks per Mail an onlineredaktion@medienhausnord.de!

Am besten so schnell wie möglich. Denn wir veröffentlichen alle Fotos auf unserer Internetseite in einer Galerie. Abgestimmt werden kann bis zum 2. Weihnachtstag. Das Bild mit den meisten „Likes“ gewinnt und der Einsender bekommt ein Päckchen mit Wein, Leckereien und kleinen Überraschungen aus dem Verlag ins Haus. Wir freuen uns auf Ihre Bilder. Viel Spaß!

Bitte geben Sie zur Teilnahme Ihren vollständigen Namen an.

