Besucherrekord beim 27. Filmkunstfest MV : Ehrenpreis für Iris Berben

Spielfilmwettbewerb „Die Tochter“

Regie: Mascha Schilinski

Hauptpreis „Der fliegende Ochse“ (10000 Euro) „Die beste aller Welten“

Regie: Adrian Goiginger

NDR-Regiepreis (5000 Euro) „Die beste aller Welten“

Regie: Adrian Goiginger

Publikumspreis, gestiftet von unserer Zeitung (2500 Euro) „Die Tochter“

Regie: Mascha Schilinski

Preis für beste Musik- und Tongestaltung (Sachleistungen 4000 Euro) „Back for Good“

Regie: Mia Spengler

Defa-Förderpreis (4000 Euro) Nachwuchsdarstellerpreis Kim Riedle in „Back for Good“

von den Stadtwerken Schwerin (2500 Euro) Dok- und Kurzfilmwettbewerb „Liebes Ich“

Regie: Luise Makarov Lobende Erwähnungen: „Als Paul über das Meer kam“

Regie: Jakob Preuss „Mirr“

Regie: Mehdi Sahebi „Ohne diese Welt“

Regie: Nora Fingscheidt Leo-Kinder-und Jugendpreis „Maikäfer, flieg!“

Regie: Mirjam Unger

gestiftet vom Familienministerium (7500 Euro) Kurzfilmpreis „PIX“

Regie: Sophie Linnenbaum

gestiftet von der Landeshauptstadt Schwerin (4000 Euro) Kurzfilmnacht 1. Platz: „Our Wonderful Nature – The Common Chameleon.

Regie: Tomer Eshed