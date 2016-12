Wirtschaft MV : Einzelhandel zufrieden mit Weihnachtsgeschäft

1 von 1 Foto: B. Wüstneck 1 von 1

Das Weihnachtsgeschäft läuft nach Meinung des Einzelhandelsverbands Nord nach anfänglichem Stottern sehr gut. Nach dem ersten Advent im November, bei dem sich die Kunden noch einstimmen mussten, wurde es zum zweiten Adventswochenende kälter.„Da war auch dann bei allen angekommen, dass es Weihnachten wird. Die ersten Türchen am Kalender waren geöffnet“, sagte Verbandsgeschäftsführerin Monika Dürrer der Deutschen Presse-Agentur.„Die Innenstädte sind inzwischen geschmückt und die Wunschzettel geschrieben.“ Dürrer ging davon aus, dass bei weiter positivem Verlauf das gewünschte Plus von rund 3,5 Prozent gegenüber dem Vorjahres-Weihnachtsgeschäft erreicht werden kann. Ziel sei in diesem November und Dezember ein Umsatz von rund 1,46 Milliarden Euro.

Die Branche habe weiter mit dem immens wachsenden Online-Geschäft zu kämpfen, sagte Dürrer. Dort werden im aktuellen Weihnachtsgeschäft Wachstumsraten von rund zwölf Prozent erzielt. Insgesamt liege das Onlinevolumen aber immer unter zehn Prozent des gesamten Handelsumsatzes. Auch der Lebensmitteleinzelhandel mische im Internetgeschäft immer stärker mit.

Allerdings würden etwa im Online-Handel, insbesondere bei Kleidung und Schuhe, die vielen Rücknahmen die Erträge schmälern. Da werde es Marktbereinigungen geben, zeigte sich Dürrer sicher.

Sie ging zudem davon aus, dass der Einkaufsbummel ein unverzichtbarer Teil des Handels gerade im Weihnachtsgeschäft bleiben werde. Fragen nach der Zuverlässigkeit der Lieferung vor dem Fest oder nach dem Einpackservice in Geschäften, spielten für die Verbraucher eine wesentliche Rolle. „Und letztlich geht es auch um die Atmosphäre in den Städten und den Weihnachtsmärkten - auch wenn man “Last Christmas„ irgendwann mal nicht mehr hören kann.“

von Joachim Mangler

erstellt am 11.Dez.2016 | 20:45 Uhr

