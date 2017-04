A20 Höhe Straßburg : Erneut Großunfall: Graupelschauer sorgt für Verkehrschaos

vergrößern 1 von 12 1 von 12























Plötzlich auftretender Graupel sorgte am Ostermontag für zahlreiche Unfälle auf Deutschen Autobahnen. So kam es gegen 16 Uhr auf der A20 Höhe Straßburg in Fahrtrichtung Berlin zu einer Massenkarambolage mit sieben beteiligten Fahrzeugen. Dabei wurden mehrere Menschen schwer verletzt.

Für die Bergung der Fahrzeuge und die Unfallaufnahme musste die A20 in beide Fahrtrichtungen zum Teil stundenlang gesperrt werden. Die Verletzten wurden mit dem Rettungshubschrauber und mehreren Rettungswagen in die umliegenden Krankenhäuser gebracht.

Der Hagelschauer überraschte die Autofahrer an der Mecklenburgischen Seenplatte besonders, hier gab es eine bis zu drei Zentimeter dicke Hagelschicht auf der Fahrbahn. Innerhalb kürzester Zeit verwandelte sich die Autobahn 20 sowie alle umliegenden Landstraßen in spiegelglatte Straßen. Die Ermittlungen dauern an

Sechs Autos bei Güstrow in Unfälle verwickelt

Auf der A19 bei Güstrow erwischte es gleich sechs Fahrzeuge. Weil plötzlich ein heftiger Graupelschauer niederging, verloren mehrere Fahrzeugführer die Kontrolle. Nachdem sich die alarmierten Autobahnpolizisten einen ersten Überblick verschafft hatten, stand fest, dass sich insgesamt vier Insassen verletzt hatten. Einer von ihnen schwer, drei leicht. Die meisten von ihnen kamen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Mehr zum Thema Hagelschauer sorgt für Unfälle : Video: Gleich vier Crashs auf A19 bei Güstrow

Die Strecke wurde während der Unfallaufnahme einspurig gesperrt, die Autobahnauffahrt hingegen vollständig. Der Sachschaden an den Fahrzeugen geht in die Zehntausende.

Frau rast gegen Baum

Auch auf der B110 bei Thulendorf wurde eine Frau von dem Schauer überrascht. Ihr wurde dadurch offenbar die Sicht genommen. In einer Linkskurve fuhr sie geradeaus weiter und krachte frontal gegen einen Straßenbaum.

Mehr zum Thema B 110 bei Thulendorf : Sicht in Hagelschauer verloren: Frau knallt gegen Baum

Ein Ersthelfer verständigte sofort den Notruf und zog die Frau aus ihrem Wrack. Der kurz darauf eintreffende Rettungsdienst kümmerte sich im Anschluss sofort um die schwer verletzte Frau.

von Stefan Tretropp/Polizei/svz.de

erstellt am 17.Apr.2017 | 19:06 Uhr