Adventsaktionen in MV : Es muss nicht immer besinnlich sein

Weihnachtsfest der Taucher

„Wir sind eine eingeschworene Truppe und für mich ist es die perfekte Einleitung in die Weihnachtszeit“, beschreibt Peter Kordu seine Lieblingsveranstaltung des Jahres. Der Tauchsportclub Warnemünde(TSCW) geht in die Winterpause und das wurde am Sonnabend beim 42. Wintertauchen wieder am Vereinsheim traditionell gefeiert. Mit dabei: Kameraden der Rostocker Feuerwehr, Tauchsportvereine aus Rostock, Greifswald, Güstrow und Hamburg sowie die Warnemünder Eisbader.

Kreative Tischler zeigten was sie können

Dicht umringt waren die Tische mit den kleinen und großen Kunstwerken, die die Mitarbeiter der Tischlerei Rossnagel am Sonnabend in der Werkstatt ausgestellt hatten. ,,Das ist bereits unsere zweite Tischlerweihnacht“, sagt der Chef, Volkmar Rossnagel, der die Tischlerei in Bützow seit 2004 betreibt. ,,Es sind etwa 550 Besucher zur Tischlerweihnacht gekommen“, sagt Rossnagel. „Mit soviel Zuspruch hatten wir nicht gerechnet.“

Ein gezielter Schuss für den Ofen

„Schießen ist reine Gefühlssache“, sagt Roland Eilfeldt und drückt dem SVZ-Redakteur für einen Selbsttest und außerhalb der Wertung das Kleinkalibergewehr in die Hand sowie eine 5,4-Millimeter-Patrone in den Lauf. Jetzt den schwarzen Ring, des Zielfernrohres und den des Visiers in Übereinstimmung bringen und nur noch abdrücken - Der Schützenverein in Boizenburg lud zum traditionellen Weihnachtsbratenschießen.

Karpfen satt

„Knapp vier Kilo“, schätzt Erwin Deckert den Karpfen, den er gerade aus dem Kescher holt und für Peter Timm „reisefertig“ macht. Es ist Fischerweihnacht in Alt Schlagsdorf. Das heißt rausfahren auf den See und abfischen, was im Netz hängen bleibt.

