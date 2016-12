Bildungslandschaft gefährdet : Existenz-Frage für Grundschulen in MV

1 von 1 Foto: Jonas Güttler 1 von 1

Auf ihre Grundschule mit vier Klassenräumen, Computerkabinett und Werkraum ist die Gemeinde Dabel (Landkreis Ludwigslust-Parchim) mächtig stolz. „Wir sind froh, dass wir die Schule haben. Sie zieht auch junge Familien mit Kindern an“, sagte Bürgermeister Robert Rohde im Mai vergangenen Jahres auf der Feier zum zehnten Geburtstag der Grundschule im neuen Gebäude. Die Schule gehöre ins Dorf. Nachdem Wechsel der fünften Klasse ins 10 Kilometer entfernte Sternberg, habe man viel unternommen, um den Standort zu erhalten und einen Neubau gegen einige Widerstände durchgesetzt. Und die Schulleiterin wünschte sich, dass die Schule noch lange bestehen bleibe. Doch kleine Grundschulen im Land wie in Dabel haben ein Problem: Es melden sich zu wenig Erstklässler an.

Die Linken im Landtag sehen aktuell den Fortbestand jeder fünften staatlichen Grundschule in Mecklenburg-Vorpommern gefährdet. Der Grund: „Die Schulen kommen nicht auf die Mindestzahl von 20 Schülern in der ersten Klasse“, sagte die bildungspolitische Sprecherin der Fraktion, Simone Oldenburg. In Dabel wurden in diesem Schuljahr 16 Abc-Schützen eingeschult. Doch mit geringen Schülerzahlen haben auch viele andere Schulen in MV zu kämpfen. Aus der Antwort der Landesregierung auf die Kleine Anfrage der Linken geht hervor, dass im laufenden Schuljahr 41 öffentliche Grundschulen die Mindestschülerzahl nicht erreichten. 17 davon gehörten zum Schulamtsbereich Schwerin, 15 zu Greifswald, 8 zu Neubrandenburg und eine zu Rostock.

Die meisten dieser Schulen werden bereits als sogenannte Kleine Grundschulen auf dem Lande geführt. Sie dürfen in der Eingangsklasse weniger Schüler haben, wenn sie wenigstens zwei jahrgangsübergreifende Lerngruppen mit je 20 Schülern bilden können, also insgesamt 40 Schüler haben. Der Status als Kleine Grundschule ist jährlich neu zu beantragen. Voraussetzung ist, dass der Weg zur nächsten Grundschule mehr als 40 Minuten betragen würde. Grundschulen, auf die das nicht zutrifft, und die weniger Schüler haben, können Ausnahmegenehmigungen beantragen.

Reichten die Schülerzahlen aber schon im vorigen Schuljahr nicht und im kommenden Schuljahr voraussichtlich auch nicht, „dann werden diese Schulen dichtgemacht“, kritisierte die Linkspolitikerin. „So kann es passieren, dass eine Grundschule mit 100 Kindern geschlossen werden muss, weil in der ersten und zweiten Klasse eventuell nur jeweils 18 und 19 Schüler lernen“, sagte sie. Gleichzeitig seien aber kleine Grundschulen gesichert, wenn sie nur eine Gesamtschülerzahl von 40 habe. „Wir fordern, dass alle Grundschulen, deren Eingangsklassen untermaßig sind, kleine Grundschulen sein dürfen“, erklärte Oldenburg. Gerade auf dem Lande seien Grundschulen unerlässlich, um wenigstens etwas Infrastruktur zu erhalten. „Ist die Schule weg, wird es keinen Zuzug, keine Entwicklung dieser kleinen Kommunen geben“, sagt Oldenburg und ist damit auf einer Wellenlänge mit dem Bürgermeister und der Schulleiterin in Dabel.

Wie wichtig Grundschulen in ländlichen Gemeinden sind, betont auch der Landeselternrat. „Sie sind der gesellschaftliche und kulturelle Mittelpunkt. Wir sollten froh darüber sein, dass es noch ein paar davon gibt“, sagt die Vorsitzende Anja Betty Ritter. Die Schulen auf dem Lande sicherten außerdem kurze Wege. „Wir sind gegen jegliche Schulschließung im ländlichen Raum“, stellt Ritter klar. Damit Grundschulen mit kleinen Klassen nicht in Existenznot geraten, fordern die Linken die Abschaffung der Schülermindestzahl in der ersten Jahrgangsstufe. „Kleinere Klassen sind doch an sich nichts schlechtes. Die Betreuung ist besser“, findet auch die Elternratsvorsitzende Ritter.

Für die Eingangsklassen an Regionalen Schulen sollte die Mindestschülerzahl nach Auffassung der Linken von 36 auf 30 Schüler gesenkt werden. „Dann ist eine Schule lebensfähig“, findet Oldenburg . Die heute geltenden Zahlen seien vor etwa zehn Jahren der Schulentwicklungsplanung zugrundegelegt worden und berücksichtigen weder den Geburtenrückgang noch die anhaltende Abwanderung in einigen Regionen.

von Birgit Sander und Udo Roll

erstellt am 05.Dez.2016 | 20:30 Uhr