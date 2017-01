Schwerin : Filmkunstfest MV ehrt Iris Berben

1 von 1 Foto: dpa 1 von 1

„…und der Ehrenpreis des Filmkunstfestes Mecklenburg-Vorpommern geht in diesem Jahr an die Schauspielerin Iris Berben!“ Wie die Organisatoren des renommiertesten ostdeutschen Filmfestivals heute mitteilten, wird Iris Berben am 6. Mai 2017 in Schwerin persönlich den Goldenen Ochsen für ihr Lebenswerk entgegennehmen.

Mehr zum Thema Iris Berben in Wittenberge : Wir brauchen unbequeme Geister

Seit Beginn ihrer Karriere Ende der 60er-Jahre wählte Iris Berben mit Vorliebe unterhaltsame, dabei geistreich-originelle, auch unbequeme Stoffe aus. Eine repräsentative Auswahl aus dem reichen Schaffen Iris Berbens von mittlerweile über 120 Filmen ist auf dem 27. Filmkunstfest MV (2. bis 7. Mai 2017) in einer Hommage zu sehen.

„Iris Berben betonte einmal, dass sie Mittelmaß stets gemieden habe. Damit ist sie die ideale Ehrenpreisträgerin“, so Volker Kufahl, der Künstlerische Leiter des Filmkunstfestes.

von dpa

erstellt am 20.Jan.2017 | 19:00 Uhr

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen