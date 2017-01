Verkehr : Fünf Verletzte nach Glätte-Unfälle, A11 zeitweise gesperrt

1 von 1 Foto: Paul Zinken (Illustration) 1 von 1

Neuschnee und Frost haben in Teilen Mecklenburg-Vorpommerns für eine Reihe von Unfällen und eine stundenlange Sperrung der A11 Berlin-Stettin gesorgt. Bei den insgesamt knapp 40 Kollisionen blieb es weitgehend bei Blechschäden, wie Polizeisprecher am Donnerstag in Rostock, Ludwigslust und Neubrandenburg erklärten. Fünf Menschen wurden verletzt.

Schwerpunkte waren die A11, die nach vier Unfällen bei Penkun (Kreis Vorpommern-Greifswald) am Mittwochabend fast fünf Stunden gesperrt wurde, und die A24 Berlin-Hamburg um Ludwigslust. Zwischen Gudow und Parchim musste die Polizei sechs Unfälle mit acht Autos aufnehmen.

Auf einer Landstraße bei Parchim wurde ein 24-jähriger Autofahrer schwer verletzt, als sein Wagen von der Straße rutschte, sich überschlug und auf dem Dach im Graben liegenblieb. Eine 32-jährige Autofahrerin rutschte bei Waldeshöhe in Vorpommern mit ihrem Wagen gegen einen Baum. Die Frau wurde schwer, zwei weitere Insassen leicht verletzt. In Ueckermünde wurde ebenfalls ein Autofahrer am Morgen bei einem Glätte-Unfall verletzt.

Weitere glättebedingte Unfälle meldete die Polizei am Morgen aus Neustrelitz und Pasewalk sowie in den Landkreisen Nordwestmecklenburg und Rostock im Westen des Landes. Dort hatte es leichten Schneefall gegeben. Der Gesamtschaden der Unfälle wurde auf rund 100 000 Euro geschätzt. Nach Angaben der Polizei rollte der Verkehr am Donnerstagmorgen aber wieder weitgehend reibungslos.

von Winfried Wagner, Thomas Eßer

erstellt am 05.Jan.2017 | 08:58 Uhr

