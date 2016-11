Mitmachen und Gewinnen : Große Advents-Fotoaktion: Ihre schönsten Kränze!

vergrößern 1 von 2 Foto: Dirk Buchardt 1 von 2

Am Sonntag ist es wieder soweit: Mit dem Anzünden der ersten Kerze des Adventskranzes wird die Vorweihnachtszeit eingeläutet. Wie in den Jahren zuvor starten wir daher auch wieder mit unserem beliebten Foto-Wettbewerb. Jeder Advent steht unter einem anderen Motto. Den Anfang machen die Kränze.

Frische Tanne oder aus Holz selbst geschnitzt, Plastik, Keramik oder ganz modern, Ton in Ton oder kunterbunt - egal! Schicken Sie uns Ihren Adventskranz!

Schicken Sie uns Fotos von Ihrem Adventskranz per Mail an onlineredaktion@medienhausnord.de

Am besten so schnell wie möglich. Denn wir veröffentlichen alle Fotos auf in einer Bildergalerie. Dort können unsere Leser bis Mittwoch, den 30. November, abstimmen: Das Bild mit den meisten „Likes“ gewinnt und der Einsender bekommt ein Päckchen mit Wein, Leckereien und kleinen Überraschungen aus dem Verlag ins Haus. Wir freuen uns auf Ihre Bilder. Viel Spaß!

Hier als Inspiration die Fotogalerien aus dem letzten Jahr:

