Umsatzsteigerung : HanseYachts auf Kurs

Der Greifswalder Yachtenproduzent HanseYachts AG ist weiter auf Konsolidierungskurs. Nach Angaben des Unternehmens wurde der Verlust nach Steuern und Zinsen von 6,4 Millionen Euro im Jahr (2014/2015) auf 1,7 Millionen Euro im Geschäftsjahr 2015/2016 reduziert. Der Umsatz stieg von 99 auf knapp 115 Millionen Euro.

Im nächsten Jahr strebt das Unternehmen eigenen Angaben zufolge eine schwarze Null an und will damit die seit der Finanzkrise bestehende Verlustzone verlassen, wie ein Sprecher am Rande der Aktionärs-Hauptversammlung gestern in Greifswald sagte.

Das Unternehmen brachte in dem abgelaufenen Geschäftsjahr sechs neue Modelle (zwei Motoryachten und vier Segelyachten) heraus und entwickelte für das Modell Hanse 315 eine Variante mit Elektroantrieb. HanseYachts beschäftigt eigenen Angaben zufolge rund 1200 Mitarbeiter in Deutschland und Polen, darunter etwa 700 am Stammsitz in Greifswald.

Gegenüber dem Vorjahr sei die Zahl der Mitarbeiter um 140 gewachsen. Das Unternehmen produziert Segelyachten unter den Marken Hanse, Moody, Dehler und Varianta sowie Motoryachten der Marken Fjord und Sealine. Im vergangenen Jahr wurden etwa 550 Schiffe verkauft, die tendenziell immer größer würden.

Das Unternehmen will eigenen Angaben zufolge 2016/17 sechs neue Modelle auf den Markt bringen.

