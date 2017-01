Finanzen : Hunderttausende D-Mark in MVs Sparstrümpfen

1 von 1 Foto: Kay Nietfeld 1 von 1

Eineinhalb Jahrzehnte nach der Bargeld-Einführung des Euro bringen die Menschen noch immer Hunderttausende D-Mark zum Umtausch in die beiden nordostdeutschen Bundesbankfilialen in Rostock und Neubandenburg. 2016 waren es 635 036,60 D-Mark, wie ein Sprecher der Bundesbank in Hamburg der Deutschen Presse-Agentur sagte. Das sind nur 800 D-Mark weniger wie im Jahr davor und rund 100 000 D-Mark mehr als 2014. Die 2975 Besitzer erhielten 324 691,61 Euro. Pro Tauschgeschäft waren das im Schnitt 109,14 Euro.

Trotz der Tatsache, dass die Bargeld-Einführung des Euro bereits zum 1. Januar 2002 erfolgte, könnte das Tauschgeschäft noch einige Jahre so weitergehen: Laut Bundesbank sind 12,7 Milliarden D-Mark bisher nicht eingetauscht worden. Davon entfielen knapp 6 Milliarden D-Mark auf Banknoten und 6,7 Milliarden D-Mark auf Münzen. „Ein erheblicher Teil der Münzen ist in den Händen von Sammlern und wird deswegen nicht zum Umtausch vorgelegt“, sagte Bundesbank-Sprecher Christian Hecker. „Zudem dürfte ein Teil des ausstehenden Bargeldes beispielsweise durch Brände verloren gegangen sein.“ Nicht alles Geld, das in Mecklenburg-Vorpommern getauscht wird, muss auch von dort stammen - kann auch etwa bei der Wohnungsauflösung des gestorbenen Onkels gefunden worden sein. Immer wieder gibt es Berichte, wonach Reisende aus Ländern, in denen die D-Mark früher als inoffizielle Zweitwährung galt - zum Beispiel Osteuropa - alte Bargeldbestände mitbringen und in Deutschland eintauschen. Hecker bestätigte diese Praxis. „Erfahrungsgemäß spielt die Rückführung von DM-Beträgen aus dem Ausland bei den Umtauschgeschäften eine Rolle“, sagte er. D-Mark-Scheine und -Geldstücke können in allen Filialen der Bundesbank kostenlos und zeitlich unbegrenzt umgetauscht werden.

von Iris Leithold

erstellt am 15.Jan.2017 | 20:45 Uhr

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen