Guide Michelin : „Ich bin ein sehr kreativer Mensch“

vergrößern 1 von 4 1 von 4







Eine „ehrliche, frische, regionale und authentische Küche“ – so lautet das Credo von Alexander Stoye. Seit Februar dieses Jahres ist er Chefkoch im Restaurant „Allesisstgut“ des Seehotels Nakenstorf bei Neukloster.

Stoyes Anspruch trifft sich mit dem „Bib Gourmond“, seit 1997 im Guide Michelin Deutschland verliehen. Der Restaurant-Tester, der auch den Koch-Olymp Michelin-Stern vergibt, verspricht beim Bib Gourmand „ein Maximum an Schlemmerei bis 37 Euro: gute Produkte, die schön zur Geltung gebracht werden, eine moderate Rechnung“. 472 in Deutschland, davon nur sechs MV-Restaurants, wurden 2016 für würdig befunden (siehe Stichwort), darunter erstmals auch das „Allesisstgut“.

Der 34-jährige gebürtige Leipziger hat das „Hobby zum Beruf gemacht. Dabei war es nicht mein Wunschberuf, ich wollte Mediengestalter Bild und Ton werden, doch es war schwierig, da reinzukommen“. Heute ist er froh, dass es so kam. Nach der Lehre im 4-Sterne-Tagungshotel „Atlanta“ in Leipzig begannen die Wanderjahre: 2004/06 im schweizerischen Kanton Graubünden, danach im Ostseehotel „Villen im Park“ in Bansin auf Usedom, ein Jahr Chefkoch im „Best Western Seehotel Frankenhorst“ am Schweriner See sowie zuletzt in der Wismarer „Seeperle“.

Und jetzt Nakenstorf nach einer Auszeit 2015 „wegen der Familie, der Sohn war gerade geboren“, als Außendienstmitarbeiter beim Großmarkt für Gastronomie in Kritzow bei Wismar. Letztlich war das nicht die Erfüllung: einmal Koch, immer Koch! Stoye wollte zurück in seinen Traumberuf, entdeckte auf dem speziellen Berufsportal die freie Stelle in Nakensdorf, bewarb sich „und eine halbe Stunde später kam der Anruf“. So rasant, wie er mit den Hotelbesitzern Gernot und Johanne Nalebach – die Österreicher sind in Berlin als Architekten tätig – einig wurde, so verlief auch der Weg des 34-Jährigen bis in den ,kleinen Olymp‘ der Kochkunst. Februar in Nakenstorf eingestiegen und am Jahresende den „Bib Gourmand“ in der Tasche – das ist in der Branche nicht alltäglich!

Für Alexander Stoye, mit seiner vierköpfigen Familie in Bad Kleinen wohnend, ist es zugleich Bestätigung. Zum einen ist seine Wanderzeit vorbei. „Ich bin müde herumzuziehen und plane schon die nächsten fünf Jahre hier“, sagt er. Das Haus lasse ihm „freie Hand, was Einkauf und Planung betrifft“. Zudem sieht sich der Wahl-Mecklenburger bei seiner Sicht auf die Kunst des Kochens bestätigt: „Es ist eine Herausforderung, aus dem, was man vor Ort und Umgebung an Produkten findet, qualitativ Hochwertiges zu machen.“ Die heimischen Fische wie Schlei, Saibling, Barsch oder Hecht holt er sich von Fischer Kleinert aus Neukloster und den Müritzfischern in Plau. Die Weihnachtsgänse sowie das Sauerteigbrot zum Frühstück kommt vom Storchenhof Reinstorf und die „Blumenknolle Topinambur für Suppen und Gemüsepüree sowie die Bohnen im Sommer von einer Frau in Zurow“.

Er selbst esse bei seinem Zehn/Elf-Stunden-Job übrigens „nebenbei, am liebsten die Baguette-Enden, „das reicht. Auch das Brot backen wir übrigens hier selber.“

Wenn er mal privat mit seiner Ehefrau Cora, sie arbeitet als 1. Hausdame im Tagungshotel Hasenwinkel, essen geht, dann liebt es Alexander Stoye „bodenständig, urig. Wir gehen dann in die ,Bratkartoffel‘ in Groß Stieten. Alles ist dort selber und frisch gekocht.“

Beruflich hat der Bib Gourmand bei Alexander Stoye „den Schalter umgedreht im Kopf“, er wolle jetzt „noch eine Schippe drauflegen“. Als Koch erfinde man sich „tagtäglich neu und ich bin ein sehr kreativer Mensch.“ Die Gäste, gern auch noch mehr Einheimische, können es beim 3-Gänge-Menü für 35 Euro testen…

Stichwort Bib Gourmond Für Restaurants mit einem besonders guten Preis-Leistungs-Verhältnis (Drei-Gänge-Menü bis 37 Euro) vergibt der Guide Michelin die Auszeichnung „Bib Gourmand“. 472 Restaurants wurden 2016 deutschlandweit ausgezeichnet, davon sechs in MV. Neben Neuling Restaurant „Allesisstgut“, Seehotel Nakenstorf bei Neukloster, sind das: „Tillmann Hahns Gasthaus“, Kühlungsborn; „Kleines Meer“,Waren; „Bornmühle - Lisette“, Neubrandenburg/ Groß Nemerow; „Schimmel’s“, Wustrow sowie „Tischlerei“, Greifswald.

von Roland Güttler

erstellt am 13.Dez.2016 | 21:00 Uhr