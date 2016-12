Cyber-Kriminalität : Im Visier der Internet-Gangster

vergrößern 1 von 2 Foto: dpa 1 von 2

Cyber-Kriminelle nehmen nicht nur Konzerne wie die Telekom ins Visier – auch die Ministerien in Mecklenburg-Vorpommern haben regelmäßig mit Hacker-Attacken zu kämpfen. Bei den Netz-Angriffen auf die Landesverwaltung handelt es sich insbesondere um E-Mails mit gefährlichen Anhängen, wie die Sprecherin des zuständigen Energieministeriums, Karen Reinschmidt-Schilling, mitteilte. Der Anteil der E-Mails mit angefügten Schadprogrammen sei im September im Vergleich zum Jahresanfang um das 18-Fache angestiegen. Demnach wurde mehr als die Hälfte aller empfangenen E-Mails als gefährlich eingestuft.

Die Bedrohungslage durch Angriffe aus dem Internet befindet sich nach Einschätzung der Ministeriumssprecherin auf einem ansteigenden, hohen Niveau. „Cyber-Kriminelle agieren verstärkt professioneller“, sagte Reinschmidt-Schilling. Die Firewall-Systeme der Landesverwaltung würden permanent angegriffen. Vorrangig von Anwendungen, die an der „Tür rütteln“ und nachschauten, ob in das Computernetzwerk eingedrungen werden könne. Diese Attacken würden jedoch durch die Sicherheitsmaßnahmen abgewehrt.

Eine hohes Risiko geht aus Sicht des Computer-Notfall-Teams der Landesverwaltung aber von E-Mails mit gefährlichen Anhängen aus. Die in der elektronischen Post versteckten Viren und Trojaner-Programme können Computer und die darauf gespeicherten Daten sperren. In diesem Jahr wurden laut Ministeriums-Sprecherin bereits mehrere IT-Sicherheitsvorfälle registriert, bei denen eine Installation und Ausführung von Schadprogrammen erfolgreich verlief. Die Situation in der Cyber-Sicherheit gleiche einem Katz-und-Maus-Spiel, erklärte Reinschmidt-Schilling. Das Wettrüsten zwischen Angreifern und Verteidigern werde immer mehr intensiviert. Um die Angriffsversuche der Internet-Kriminellen abzuwehren, setzt die Landesverwaltung nach eigenen Angaben auf komplexe und mehrstufige Sicherheitsmechanismen. Diese würden kontinuierlich ausgebaut. Zu den Gesamtkosten konnte die Sprecherin keine Angaben machen. Jedes Ministerium hat ein eigenes Budget für die IT-Sicherheit. Mitarbeiter würden regelmäßig Schulungen und Workshops zum Thema IT-Sicherheit besuchen.

03.Dez.2016

