MV-Christdemokraten : Konservative bleiben scheu

Die erste Zusammenkunft fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt: CDU-Parteimitglieder trafen sich am Dienstagabend in Anklam, um den seit Wochen viel diskutierten „Konservativen Kreis“ innerhalb der MV-Christdemokraten zu gründen. Auf dem Treffen soll über Organisationsformen und wichtigste Themenfelder der neuen Plattform gesprochen werden. Etwa 60 Mitglieder aus verschiedenen Kreisverbänden waren dem Aufruf des Greifswalder CDU-Politikers Sascha Ott gefolgt.

Der „Konservative Kreis“ soll Sammelbecken für wertkonservative, dem rechten Parteiflügel zuzurechnende Mitglieder werden. Die Gründung in der politischen Heimat von Kanzlerin Angela Merkel wird auch als Reaktion auf die Verluste der CDU im östlichen Landesteil bei der Landtagswahl am 4. September gesehen.

Die Partei-Rechten wollen konservativen Positionen der CDU in der Umweltpolitik sowie in der Sicherheits- und Flüchtlingspolitik eine stärkere Stimme geben. Das Thema Sicherheit im grenznahen Raum zu Polen soll laut Ott ebenfalls eine Rolle spielen. Offen ist noch, ob der Kreis eher informeller Natur bleiben oder ein offizielles Parteigremium werden soll.

Der stellvertretende Leiter der Stralsunder Staatsanwaltschaft war kurz designierter Justizminister, wurde aber dann wegen „Gefällt mir“-Klicks auf AfD-Facebook-Seiten von der CDU zurückgezogen. Daraufhin hatte er die Gründung eines Konservativen Kreises angekündigt, die nun in Anklam offiziell vollzogen werden soll. „Dieses Treffen ist Neuland. Wir wissen nicht, wie viele Parteimitglieder kommen werden“, sagte der Initiator im Vorfeld der Veranstaltung. Ihn erinnere die Stimmung an die Situation um 1989/1990, als demokratische Initiativen zu Versammlungen einluden.

Dass sich konservative Kräfte innerhalb der Christdemokraten in MV zusammenschließen, ist allerdings gar nicht so neu. Anfang der 2000er Jahre hatten CDU-Mitglieder den Grimmener Kreis gegründet – eine Gesprächsplattform, vergleichbar etwa mit dem „Konservativen Aufbruch“ in der CSU, auf der sich Leute vernetzten, die ihre Ansichten in den offiziellen Parteigremien nicht mehr wiederfanden. Als Mitbegründer der Grimmener Runde galt Reinhardt Thomas, der als CDU-Abgeordneter im Landtag den Ruf eines Rechtsaußen hatte. Er forderte unter anderem einen offeneren und ehrlicheren Umgang mit Ausländerkriminalität, Zuwanderung und organisierter Kriminalität. Auch Grimmens Bürgermeister Benno Rüster mischte mit. Gerne lud man sich streitbare Prominente ein wie den Enthüllungs-Autor Jürgen Roth („Der Deutschland-Clan“). Politische Akzente konnte der Kreis allerdings nicht setzen. Es blieb eine eher folgenlose Plattform.

Und die Protagonisten von einst sind äußerst schweigsam geworden. Der Grimmener Kreis sei doch lange Geschichte, bekommt man auf Nachfrage zu hören. Der neue Kreis will dagegen am Donnerstag über die Ergebnisse in Anklam informieren.

von Udo Roll / Martina Rathke

erstellt am 13.Dez.2016 | 21:00 Uhr

