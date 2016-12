Klein gegen Groß : Mathe-Profi nur knapp vorn

1 von 1 Foto: ARD 1 von 1

Die Elfjährige Ann-Kristin aus der Nähe von Flensburg, die auf das Internatsgymnasium in Torgelow geht, hat in der ARD-Show „Klein gegen Groß“ nur knapp gegen einen Kopfrechenweltmeister verloren. Beide lösten in der Sendung am Samstagabend fehlerfrei ein für sie unsichtbares „magisches Quadrat“ mit 64 Feldern im Kopf. Kopfrechenweltmeister Gert Mittring schaffte es in 3:16 Minuten, Ann-Kristin brauchte knapp eine halbe Minute länger.

Bei dem magischen Quadrat gilt es zu beachten, dass die Zahlen aller Zeilen, aller Spalten und beider Diagonalen eine Summe ergeben muss, die vorher zufällig ausgewählt wurde. Ann-Kristin schaffte es dabei, auch den Geburtstag von Moderator Kai Pflaume mit in ihr Quadrat einzubauen.

Die Sechstklässlerin lernt an der Schule in Torgelow, die als eine Hochburg des Gedächtnissports in Deutschland gilt. Schüler von dort waren schon mehrfach mit Wetten bei Fernsehshows zu sehen. „Klein gegen Groß“ mit Moderator Kai Pflaume, der ebenfalls mehrfach in Torgelow war, hat nach ARD-Angaben im Schnitt rund fünf Millionen Zuschauer.

von Winfried Wagner

erstellt am 18.Dez.2016 | 21:00 Uhr

