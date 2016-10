„Rügenbrücken-Marathon“ : Mehr als 3500 Läufer trotzen dem miesen Wetter

1 von 1 Foto: Stefan Sauer 1 von 1

3548 Läufer und Walker haben am Samstag am neunten „Rügenbrücken-Marathon“ in Stralsund teilgenommen. 3537 von ihnen kamen ins Ziel, wie eine Sprecherin berichtete. „Trotz des miesen Wetters waren alle top drauf.“ Die Läufer traten auf sieben verschiedenen Distanzen an. Die Strecken führten die Läufer über die Brückenverbindung zwischen Stralsund und der Insel Rügen. Die meisten Anmeldungen gab es auf der Zwölf-Kilometer-Strecke.

von Katharina Meyer

erstellt am 23.Okt.2016 | 21:00 Uhr

