Wohngeld : Mehr Empfänger von Wohngeld in MV

Die Zahl der Wohngeldempfänger in Mecklenburg-Vorpommern ist nach einer Reform Anfang 2016 um ein Fünftel gestiegen. Nach vorläufigen Zahlen des Wirtschaftsministeriums haben aktuell rund 25 000 Haushalte Anspruch auf die Sozialleistung. Ende 2015 seien es 21 000 gewesen, wie ein Sprecher gestern in Schwerin mitteilte. Der monatliche Anspruch habe sich um rund 40 Euro auf knapp 140 Euro erhöht.

Am 1. Januar 2016 war das Wohngeld zum ersten Mal seit 2009 bundesweit erhöht und an die Miet- und Einkommensentwicklung angepasst worden. Ziel war die Entlastung von Menschen mit geringem Einkommen bei ihren Wohnkosten. Auch wurden den Angaben zufolge die Freibeträge etwa für schwerbehinderte Menschen oder Alleinerziehende neu festgelegt und die Miethöchstbeträge regional gestaffelt angehoben. 2015 erhielten laut Ministerium rund 21 000 Haushalte in MV Wohngeld in Höhe von zusammen rund 26 Millionen Euro. Das waren 2,5 Prozent aller Privathaushalte im Land. Jeder zweite Wohngeldempfänger war ein Rentnerhaushalt.

