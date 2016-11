Landesregierung : Ministeriums-Roulette

1 von 1 1 von 1

So einen Umbau hat die Landesregierung noch nie erlebt. In allen Ministerien müssen Umzugskartons ein- oder ausgepackt werden. Bislang gibt es aber nur wenige Hinweise darauf, dass damit schon begonnen worden ist. Wenn sich überhaupt Veränderungen abzeichnen, dann im Internet. Dort sind auf dem Regierungsserver immerhin schon einmal die Ministeriums-Bezeichnungen verändert worden. Aus dem Ministerium für Wirtschaft, Bau und Tourismus ist also das für Wirtschaft, Arbeit und Gesundheit geworden. Sucht man allerdings im Organigramm nach Ansprechpartnern aus den Bereichen Arbeit oder Gesundheit, sucht man vergeblich. Sie sind stattdessen immer noch im Ministerium für Soziales, Integration und Gleichstellung zu finden. Allerdings nur im Organigramm, von der Homepage ist die Gesundheit schon mal komplett entfernt worden – weil klar zu sein scheint, dass diese Mitarbeiter alle das Ressort wechseln. Weniger klar ist das beim Bereich Arbeit , der immer noch auf der Homepage zu finden ist. Hier, so heißt es hinter vorgehaltener Hand, sei man im Wirtschaftsressort eigentlich nur an den lukrativen Fördertöpfen aus dem Europäischen Sozialfonds interessiert.

Lediglich in der Staatskanzlei sind die anstehenden Umstrukturierungen schon im Internet angekommen. „Aufgrund der Neustrukturierung der Landesregierung wird das Organigramm der Staatskanzlei derzeit überarbeitet“, heißt es dort.

Fragt man konkret in den einzelnen Ressorts nach, wie die Neustrukturierung über die Bühne gehen soll, wird unisono darauf verwiesen, dass es zuerst einen Organisationserlass durch die Staatskanzlei geben muss, bevor man über Einzelheiten Auskunft geben kann. Man erwarte ihn noch in diesem Monat – was konkret heißen dürfte, erst in der letzten Novemberwoche, denn erst dann wird Ministerpräsident Erwin Sellering (SPD) aus dem Urlaub zurück sein.

Dabei stellen sich schon jetzt jede Menge Fragen: Wird der Umzug nur organisatorisch vollzogen, oder wechseln die betroffenen Mitarbeiter tatsächlich aus dem einen in das andere Ministeriumsgebäude? Reichen die Räume überall aus, oder müssen neue hinzugemietet werden? Werden bisherige Abteilungen aufgeteilt – zum Beispiel die für Gesundheit, in der bislang auch die Pflegeausbildung angesiedelt war? Was wird aus nachgeordneten Behörden wie beispielsweise den Landesämtern für Gesundheit und Soziales bzw. für Landwirtschaft, Lebensmittelsicherheit und Fischerei? Wird es in Häusern, die deutlich zur Ader gelassen werden, zur Verkleinerung der für die Verwaltung zuständigen Allgemeinen Abteilungen kommen? Vor allem aber: Was kostet das alles – und woher soll dieses Geld kommen?

Fragen, die sich auch die Oppositionsparteien im Landtag stellen. Und sie äußern Kritik. „Es ist ein falsches Signal, dass die Zuständigkeit für Gesundheit in das Wirtschaftsministerium wechselt“, betont die Fraktionsvorsitzende der Linken, Simone Oldenburg. „ Selbstverständlich ist die Gesundheitswirtschaft ein wichtiger Bereich, aber das Wohl und Wehe von Patienten darf nicht vom Profit einer medizinischen Einrichtung abhängig gemacht werden. Gesundheit ist keine Ware.“ Letztlich sei das Sozialministerium deutlich geschwächt worden, „offenbar sehen SPD und CDU im Sozialen keinen Schwerpunkt ihrer Arbeit“, moniert Oldenburg.

AfD-Fraktionsvorsitzender Leif-Erik Holm findet „das Hin- und Hergetausche merkwürdig“ und spricht von einem Tohuwabohu. Viele Mitarbeiter müssten umziehen und könnten deshalb überhaupt nicht an ihre Arbeit gehen. Befremdlich sei auch, dass neue Strukturen geschaffen würden, die niemand brauche. Im Gegenteil: Um die Behörde des neuen Vorpommern-Staatssekretärs finanzieren zu können, müssten jetzt Wirtschafts-, Justiz-, Finanz- und Bildungsministerium sparen – für nicht mehr als „Schaufensterpolitik“, wie Holm kritisiert.

Auch Simone Oldenburg rügt, dass SPD und CDU für ehemalige Landtagsabgeordnete und eigene Parteimitglieder Spitzenposten aus dem Hut zaubern. Das entspringe einer Versorgungsmentalität, die ihresgleichen sucht. „Die Kosten von etwa 1,1 Mio. Euro jährlich sind kein Pappenstiel. Die Mittel könnten weitaus sinnvoller eingesetzt werden – so könnten rund 25 Stellen für Schulsozialarbeit dauerhaft gesichert werden“, meint Oldenburg.

Wer bekommt welche Kompetenzen? Die Zuständigkeit für Gesundheit und Arbeit wechselt aus dem Sozial- ins Wirtschaftsministerium. Das wiederum gibt den Bereich Bau an das Energieministerium und die Berufliche Bildung an das Bildungsressort ab. Das Innenministerium muss den Sport an das Bildungs- und den Strahlenschutz an das Justizressort abgeben, bekommt dafür aus der Staatskanzlei die Verantwortung für Europafragen. Letztere verliert außerdem die Zuständigkeit für das Landesmarketing, sie geht an das Finanzministerium über. Till Backhaus (SPD) darf sich zwar weiter Landwirtschafts- und Umweltminister nennen, den Verbraucherschutz aber gibt er ab – an das Justizministerium. Dorthin geht auch die Behörde der Landesbeauftragten für die Unterlagen der Staatssicherheit über – bisher unterstand sie dem Bildungsminister.





von Karin Koslik

erstellt am 12.Nov.2016 | 05:00 Uhr

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen