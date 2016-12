Kinderbetreuung : MV unter Top 3 bei Kinderbetreuung

1 von 1 Foto: Patrick Pleul (Illustration) 1 von 1

Mehr als die Hälfte der Kinder unter drei Jahren in Mecklenburg-Vorpommern werden in Kitas und Tagespflege betreut. Mit einer Betreuungsquote von 56 Prozent liege das Land bundesweit auf Platz drei, teilte das Statistische Bundesamt am Montag mit. Dies entspricht rund 22 400 Kindern. Am höchsten sei die Betreuungsquote mit 59,3 Prozent in der Stadt Rostock, die damit bundesweit unter den Kommunen auf Platz acht liegt. Am geringsten ist sie mit 50,7 Prozent in Schwerin. Stichtag für die Erhebung war der 1. März 2016.

Das erste Lebensjahr verbringen fast alle Kinder im Land zu Hause.

Nur gut 600 Kinder (4,5 Prozent) zwischen null und einem Jahr werden landesweit in einer Einrichtung betreut. Bei den Zwei- bis Dreijährigen sind es bereits 88,4 Prozent.

In der Erhebung werden starke Ost-West-Unterschiede deutlich. Während im ostdeutschen Durchschnitt 51,8 Prozent der Kinder zumindest zeitweise in einer Kita oder bei einer Tagesmutter betreut werden, sind es in Westdeutschland nur 28,1 Prozent. Bundesweit liegt die durchschnittliche Betreuungsquote bei rund einem Drittel aller Kinder.

In den weiteren Regierungsbezirken sah die Betreuungsquote wie folgt aus: Mecklenburgische Seenplatt 56,6 Prozent, Landkreis Rostock 57,0, Vorpommern-Rügen 55,9, Nordwestmecklenburg 55,1, Vorpommern-Greifswald 56,6, Ludwigslust-Parchim 53,3.

von Hannes Stepputat

erstellt am 12.Dez.2016 | 20:45 Uhr

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen