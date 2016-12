68 Jahre Junge Pioniere : Nicht „Immer bereit!“

vergrößern 1 von 3 Foto: abeh 1 von 3





Langsam, Stück für Stück zog sie die Fahne hoch. Stolz genoss das kleine Mädchen mit weißer Bluse und korrekt geknotetem Halstuch den Augenblick. Denn es war ja eine Auszeichnung. „Nicht jeder durfte die Fahne der Pioniere hissen. Es war wie ein Lob“, erinnert sich Kersten Bülow aus Schwabendorf bei Boizenburg an die Zeit Ende der 60er-Jahre in der DDR. Einen kurzen Moment hätte die damalige Schülerin zugesehen, wie die Fahne im Wind hin und her wehte. Dann drehte sie sich um, ließ die Schnüre los und schwupps, schon war das fast heilige Stück wieder unten. „Das war so peinlich, schließlich stand ja die gesamte Schule in Reih und Glied davor“, erzählt sie lachend. Gäbe es die DDR noch, dann würde der Fahnenkult wohl auch heute vollzogen. Denn: Heute vor 68 Jahren wurde die Massenorganisation „Junge Pioniere“ gegründet.

Nie wieder wurde Ideologie so massiv in Kinderköpfe gehämmert wie in den 60er- und 70er-Jahren. Aus ihnen sollten die neuen, besseren Menschen werden. Daran erinnert sich auch Werner Muus aus Greven, der seinen Geburtstag mit dem der Jungpioniere teilen musste. „Pünktliches Erscheinen zum Appell war Pflicht. Man konnte lieber Hausaufgaben vergessen, als sein Halstuch“, berichtet der heute 60-Jährige. Für ihn war es wie Schuhe anziehen, „man musste es eben machen. Viel drüber nachgedacht hat man da als Kind nicht.“

Ein Erlebnis ist dem selbstständigen Tischler aber besonders in Erinnerung geblieben: „Ich wurde beim Rauchen erwischt.“ Und das gar nicht mal in der Schule sondern beim Konfirmandenunterricht. „Ein Lehrer sah mich und natürlich schwärzte er mich an“, erinnert er sich amüsiert. Die Folge: Militärisches Antreten zum Fahnenappell. In die Reihe der braven Schüler durfte er sich allerdings nicht einreihen, er wurde direkt vor dem Mast postiert und getadelt. „Zum Glück wurden wir zu zweit erwischt“, witzelt Muus.

Schnurgerade, bitterernst und die flache rechte Hand über dem Kopf gen Himmel zeigend, dabei den Gruß „Seid bereit! Immer bereit!“ rufend – für Gerhard Hartung ein wahrer Graus. Er war, wie er sagt, nie bereit und immer gegen das SED-Regime. Und das schon zu seiner Einschulung 1955. „Ich habe weder bei den Pionieren noch bei der FDJ mitgemacht. Ich habe verweigert“, berichtet der 68-Jährige. Damals habe er auf seine Eltern gehört, die der Massenorganisation kritisch gegenüberstanden. „Es war für mich der Nachfolger der Hitlerjugend und der Pimpfe. Es wurde viel übernommen“, erklärt Gerhard Hartung seine Ablehnung. Widersprechen will dem auch Stefan Wolle aus dem DDR-Museum Berlin nicht: „Die Verbindung zu der HJ ist zwar umstritten, aber immer wieder hört man von Parallelen.“ Fest stehe, dass die Organisation der Jungpioniere 1948 ins Leben gerufen wurde, also noch vor Gründung der DDR. „Als Vorbild galten die Pioniere der Sowjetunion und die Pfadfinder“, erklärt Stefan Wolle. Die in den 50er-Jahren zunehmende Militarisierung, sei aber nicht von der Hand zu weisen. „Schießübungen und Marschieren üben standen auf dem Programm.“ Die Massenorganisation war nicht vom Schulunterricht zu trennen, „auch wenn es vom Staat immer so propagiert wurde“, so der DDR-Experte, der schätzt, dass es etwa fünf Prozent Pionierverweigerer gab, die es nicht immer leicht hatten. „Bei der Berufswahl waren sie oft eingeschränkt. Nur Pastorenkinder, also die Privilegierten unter den Diskriminierten, waren oft ausgenommen und durften studieren“, sagt Wolle.

Gerhard Hartung musste trotz seiner Verweigerung an den Veranstaltungen der Pioniere teilnehmen, wie zum Beispiel dem Fahnenappell. „Nur brauchte ich weder die Kleidung tragen noch den Gruß ausführen“, sagt er. Andere Nachteile hätte er nicht durch die Verweigerung in der Massenorganisation erfahren. „Damals war es noch nicht ganz so streng, das kam später.“ Zwar konnte Hartung nicht zur See fahren, wie er eigentlich wollte, das hätte aber an der Westverwandtschaft gelegen, erklärt der gelernte Betriebsschlosser.

Rückblickend betrachtet sagt auch Kersten Bülow, dass die Mitgliedschaft in der Organisation Zwang war, aber auch, dass es ihr als junges Mädchen nicht so vorkam. „Bastelnachmittage, Sport und Buchvorstellungen: Es war nicht alles schlecht, Kinder wurden gut betreut. Erst später begann man darüber nachzudenken“, erinnert sie sich.

Besonders gern hat Kersten Bülow die Pionierzeitschriften gelesen. Erst die „ABC-Zeitung“, dann die „Trommel“ und später, zu FDJ-Zeiten, die „Junge Welt“, die es heute noch gibt. Ganz im Gegensatz zu Werner Muus. „Mich hat es extrem gestört, dass man die Zeitung kaufen musste – mir wurde es direkt vom Ausbildungslohn abgezogen“, erinnert er sich. Zudem waren die Zeitungen extrem ideologisiert. So gab es etwa Comics, in denen DDR-Agenten den Klassenfeind dingfest gemacht hätten, berichtet der DDR-Erforscher Stefan Wolle. Aber auch Reiseberichte aus der Sowjetunion und Märchen fanden sich in den Magazinen wieder. „Es standen wirklich immer die Ideologie und der Staat im Mittelpunkt“, verdeutlich Stefan Wolle. Ein Auswuchs sicherlich auch des Kalten Krieges zwischen den Systemen, der ebenso zu Propaganda-Comics auf der Westseite der Mauer führte.

Zum Pioniergeburtstag gab es immer eine Festveranstaltung. „Ein Kulturprogramm, Kuchen und Ehrungen standen an“, erzählt Kersten Bülow. Natürlich musste man die Pionierkleidung tragen. Die Teilnahme war Pflicht. Mit dem Untergang der DDR, verabschiedeten sich auch im November 1989 die Pioniere von der Bildfläche.

Und Werner Muus? Der feiert heute fröhlich ganz ohne Fahnenappell. „Gratuliert wurde mir damals wie jedem anderen auch, Schokolade und Blumen gab es aber nicht“, lacht er.

Pionierlexikon

Die feierliche Aufnahme der Erstklässler erfolgte in der Regel im Dezember zum Pioniergeburtstag. Als Jungpionier bekam man das begehrte blaue Halstuch, das mit blauer Hose bzw. Rock und weißer Bluse zu bestimmten Feiern oder dem Fahnenappell in der Schule getragen werden musste. Thälmann-Pionier: In der 4. Klasse wurde man dann Thälmann-Pionier und erhielt ab 1973 ein rotes Halstuch als Erkennungszeichen. Das behielt man bis zur 7. Klasse. Danach trat man in die FDJ (Freie Deutsche Jugend) ein.

Die flache rechte Hand wurde so über dem Kopf gehalten, dass der Daumen zum Kopf und der kleine Finger zum Himmel zeigte. Fahnenappell: Der Pioniergruß wurde auch beim Fahnenappell vollzogen. In den 1950er-Jahren wöchentlich, dann mehrmals im Jahr zu bestimmten Anlässen wie dem Schuljahresanfang. Bei diesem militärischen Ritual traten alle Schüler in Reih und Glied an.



von Annegret Behncke

erstellt am 13.Dez.2016 | 05:00 Uhr