Immer Beliebter : Schlösser sind Besuchermagneten

Die Schlösser in Mecklenburg-Vorpommern haben sich auch in diesem Jahr als Besuchermagneten erwiesen. Fast eine halbe Million Besucher strömten 2016 in die landeseigenen Schlösser. Den größten Zuwachs verzeichnete das im März nach fünfjähriger Restaurierung des Ostflügels neu eröffnete Barockschloss Ludwigslust. Dort wurden 67 000 Besucher – nach 39 000 im Vorjahr – gezählt, wie eine Sprecherin des Staatlichen Museums Schwerin, zu dem Schloss Ludwigslust gehört, gestern sagte. Leichte Besucherrückgänge mussten hingegen das Schweriner Schloss und das Schloss in Güstrow hinnehmen. Im Schweriner Schloss sank die Zahl um 4200 auf noch immer stolze 163 000, in Güstrow um 1500 auf 23 000.

Das Renaissanceschloss in Güstrow ist sanierungsbedürftig. 2018 sollen nach Angaben der Sprecherin dort umfangreiche Arbeiten beginnen.

Einen Aufwärtstrend meldeten die anderen landeseigenen Schlösser: Das Jagdschloss Granitz auf Rügen besuchten dieses Jahr rund 140 000 Gäste (Vorjahr: 138 000), wie das Finanzministerium mitteilte. Das Rokoko-Schloss Mirow (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) steigerte sich von 24 000 auf 30 000 Besucher, Schloss Bothmer in Klütz (Nordwestmecklenburg) blieb stabil bei 50 000 Gästen.

