Farbenfroher Treffpunkt : Schöner warten auf Weihnachten

Farbenfroher Treffpunkt am „Ende der Welt“: Ein Wartehäuschen an der Buswendeschleife in Viehle (Landkreis Lüneburg) ist unter Tannengrün und bunten Weihnachtsbaumkugeln versteckt. Der Standort ist ein winziges Dorf am Nordostufer der Elbe. Es gehört zur Gemeinde Amt Neuhaus, die auf Wunsch der Bürger 1993 von Mecklenburg nach Niedersachsen wechselte und nun eine Exklave im nordostdeutschen Bundesland bildet.

Seit Jahrzehnten kümmern sich Wernfried und Adelheid Meyer um das Erscheinungsbild von Viehle. So pflegen sie auch das Buswartehaus, harken Laub, zupfen Unkraut, pflanzen Blumen – alles ehrenamtlich versteht sich. Und vor jedem ersten Advent putzen Meyers, unterstützt von Nachbarn, den hölzernen Unterstand weihnachtlich heraus. .„Wir wollen es doch schön haben im Dorf“, sagt der 72-jährige Meyer. Früher arbeitete er in der Landwirtschaft, nach der Entlassung schulte er zum Landschaftspfleger um. Gärtnern mache ihm auch als Rentner noch Spaß, sagt Ehefrau Adelheid. Zwei, drei Tage dauere es, das Weihnachts-Wartehaus zu schmücken, erzählt Meyer. Tannengrün schneidet er im Garten und verhüllt damit das Mini-Bauwerk. Dann würden die Kugeln aufgehängt, selbst gekaufte und geschenkte. 250, 300 Stück zieren das Häuschen, rote, goldene, blaue, silberne. „Früher hatten wir Glaskugeln, die gingen alle im Sturm zu Bruch, jetzt nehmen wir Plaste.“ Für Lichterketten allerdings fehle ein Stromanschluss.

Was einst als Weihnachtsüberraschung für das Dorf gedacht war, mausere sich nun zu einem Besuchermagneten, sagt Meyer. „Manche kommen extra nach Viehle, legen im Wartehäuschen eine Pause ein, essen und trinken.“ Das gab es früher nicht in dem Ort, der nur sieben Häuser und 24 Einwohner zählt und in dem derzeit ein einziges Kind morgens in den Schulbus einsteigt.

Anders als im Erzgebirge seien im Norden solche Privatinitiativen zur Verschönerung öffentlicher Gebäude eher nicht bekannt, sagt Norbert Vormelker vom Tourismusverband Mecklenburg-Schwerin. „So was Ausgefallenes schafft Aufmerksamkeit“, lobt er. Jedoch würde er sich als Touristiker wünschen, die Aktion als Event breit zu vermarkten, um mehr Leute anzulocken. Den Bürgern von Viehle genügt es, wenn ihr Wartehäuschen dem Busfahrer und der Briefträgerin gefällt und Kindern ein Lächeln ins Gesicht zaubert. Für das Dorf ist die Station zugleich ein „Tor zur Welt“: Hier findet sich nämlich der einzige öffentliche Postkasten weit und breit.

So treffen sich Groß und Klein öfters an der Bushaltestelle. Auch Meyer geht gern zum Weihnachts-Haus, in dem Knecht Ruprecht als Puppe gemütlich auf der Bank lümmelt. „Ist immer schön, wenn jemand vorbeikommt. Man schnackt mal ‘n Wort, das macht glücklich und ist für uns wie Nervennahrung.“

von Grit Büttner

erstellt am 16.Dez.2016 | 21:00 Uhr