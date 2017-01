Sturmtief „Axel“ : Städte wappnen sich gegen Sturmflut an der Ostsee

vergrößern 1 von 4 Foto: dpa 1 von 4







Für die Ostsee gibt es eine Sturmflutwarnung: Auf die Küste könnte am Mittwoch und in der Nacht zu Donnerstag die schwerste Sturmflut seit mehr als zehn Jahren zurollen. Nach Angaben des Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) werden im Laufe des Mittwoch Wasserstände von 1,20 bis 1,50 Meter über Normal erwartet. Auch eine schwere Sturmflut mit Werten über 1,50 Meter ist nach Angaben der Behörde nicht auszuschließen. Der Höchststand wird in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag erwartet.

Ursache sind Tief „Axel“ und der derzeit generell hohe Füllungsgrad der Ostsee von etwa 30 bis 40 Zentimeter über Normal. Das Tief, das von Skandinavien über die zentrale Ostsee nach Russland zieht, schiebe von der zentralen Ostsee einen „Wasserberg“ an die südliche Ostseeküste. Besonders betroffen könnten die größeren Buchten sein, aus denen das Wasser nicht abfließen könne. Nach Angaben des BSH der Greifswalder Bodden, die Wismarbucht, Warnemünde oder auch die Flensburger Förde, weil dort das Wasser nicht ablaufen kann.

Für die Nord- und Ostsee gelten unterschiedliche Sturmflutkategorien. Die Tabelle zeigt welche:

Nordsee Wasserhöhe Sturmflut 1,5 bis 2,5 Meter über mittlerem Hochwasser (MHW) Schwere Sturmflut 2,5 bis 3,5 Meter über MHW Sehr schwere Sturmflut Mehr als 3,5 Meter über MHW Ostsee Sturmflut 1 bis 1,25 Meter über mittlerem Wasserstand Mittlere Sturmflut 1,25 bis 1,5 Meter über mittlerem Wasserstand Schwere Sturmflut 1,5 bis 2 Meter über mittlerem Wasserstand Sehr schwere Sturmflut Mehr als 2 Meter über mittlerem Wasserstand

Auswirkungen an der Ostsee erst am Freitag vollständig sichtbar

Nach Angaben des Umweltministeriums in Schwerin haben sich die Staatlichen Ämter für Landwirtschaft und Umwelt mit der Einrichtung von Hochwassermeldedienst und Bereitschaftsdienst auf die Sturmflut vorbereitet. Auch das Sperrwerk in Greifswald wird besetzt. Die vorhergesagten Wasserstände können zur Überflutung von Stränden und Dünenabtragungen führen. Die Küstenschutzanlagen vor bebauten Gebieten seien jedoch überall in einem Zustand, der derartigen Belastungen standhalte, sagte eine Ministeriumssprecherin. Die Auswirkungen der Sturmflut würden demnach erst am Freitag vollständig sichtbar sein.

Auf der vor Wismar gelegenen Ostsee-Insel Poel liegen 30.000 Sandsäcke bereit. Sie würden befüllt, wenn sich Gefahren abzeichnen sollten, sagte Bürgermeisterin Gabriele Richter am Mittwoch.

Ähnlich schwere Sturmfluten hatten die deutsche Ostseeküste nach Angaben des BSH am 21. Februar 2002 und am 1. November 2006 erreicht. Damals stieg das Wasser beispielsweise in Warnemünde auf 1,58 Meter (2002) und 1,62 Meter (2006) über Normal. In Koserow auf der Insel Usedom wurden Höchststände von 1,71 Meter (2002) und 1,54 Meter (2006) über Normal erreicht. Die Sturmflut von 2002 hatte beispielsweise Seebrücken auf Usedom und Rügen beschädigt und an Küstenschutzanlagen Schäden in Millionenhöhe verursacht.

Anders als in der Nordsee gibt es in der Ostsee keine großen Gezeiten mit Flut und Ebbe. Laut Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) treten in der Ostsee nur kleine Restgezeiten als Auswirkung der Nordsee auf, die von Westen nach Osten abnehmen und in Flensburg etwa 25 Zentimeter und in Koserow (Usedom) nur etwa drei Zentimeter betragen. Eine Sturmflut ist streng genommen an der Ostseeküste ein Sturmhochwasser. Dennoch bürgerte sich im 19. Jahrhundert mit der verheerenden „Sturmflut von 1872“ der Begriff auch für die Ostsee ein. Mit Wasserständen von etwa drei Meter über Normal „überflutete“ die Ostsee ganze Landstriche zwischen Dänemark und Pommern. An der südwestlichen Ostseeküste starben 273 Menschen. Nach der deutschen Teilung wurde in Schleswig-Holstein der Begriff Sturmflut für die Ostsee weiterverwandt, während in der DDR Wasserstände mit mehr als einen Meter über Normal als Sturmhochwasser galten. Mit der Wiedervereinigung setzte sich die historische Bezeichnung auch wieder im Ostteil Deutschlands durch. Die Behörden sprechen einheitlich von Ostsee-Sturmfluten.

Wieviel Wasser bis Donnerstag tatsächlich an die südliche Ostseeküste gedrückt wird, werde davon abhängig sein, wie schnell das Tief von Skandinavien über die zentrale Ostsee nach Russland ziehe, sagte Perlet. Die Vorhersagen würden regelmäßig aktualisiert. Das Tief wird nordöstlich über Mecklenburg-Vorpommern ziehen. Der Wind mit Sturmböen drehe dabei von Südwest über Nordwest auf Nordnordost, sagte der Meteorologe Stefan Kreibohm des Wetterdienstes Meteomedia. Diese Drehung des Windes führe zum sogenannten „Badewanneneffekt“. Das Wasser werde erst von den Küsten weggedrückt und schwappe mit dem Drehen des Windes wieder in voller Wucht an die Küsten zurück.

Chronologie der Sturmfluten an der Ostsee 1303 bis 1309: Sturmflutserie im vorpommerschen Raum, die vor allem Hiddensee und Rügen betrifft.

1497: Quellen berichten von einem heftigen Nordweststurm mit 5000 Toten an der mecklenburgischen Küste.

1625: Sturmflut an der südlichen Ostseeküste, die rund 3100 Menschen das Leben kostet. Allein in Warnemünde werden mehr als 150 Häuser stark beschädigt.

1872: Bisher schwerste dokumentierte Sturmflut.

273 Menschen sterben an der südwestlichen Ostseeküste. Die Wasserstände von bis zu 2,80 Metern über Normal bilden den Maßstab für Aufbau und Unterhaltung des Hochwasserschutzsystems in Mecklenburg-Vorpommern.

1904, 1913 sowie 1954: Sturmfluten mit Wasserständen von zwei Metern über dem Normalpegelstand, die verheerende Schäden in Wismar, Sassnitz, Stralsund und Greifswald hinterlassen.

1995: Schwerste Sturmflut seit 40 Jahren. Dünenanlagen werden zerstört, in Wismar die Hafenanlagen beschädigt, in Rostock und Stralsund waren Straßen unpassierbar. Die Schäden betragen mindestens 15 Millionen Mark.

2002: Verwüstungen von der Nordseeinsel Borkum bis Greifswald, ausgelöst vom mehr als 150 Stundenkilometer schnellen Orkan „Anna“. In Wismar, Rostock, Stralsund und anderen Städten steigen die Pegel auf fast zwei Meter über Normal. Besonders die Küstenschutzanlagen werden in Mitleidenschaft gezogen. Viele Straßen und Keller stehen unter Wasser.

2006: Ein kräftiger Sturm mit Orkanspitzen fegt über die Ostsee und verursacht eine schwere Sturmflut mit Wasserständen von mehr als 1,7 Meter an der südlichen Ostseeküste. Auf der Halbinsel Fischland-Darß und auf der Insel Usedom zerstören die anrollenden Wassermassen in größerem Umfang Dünen. Die Ämter beziffern den Schaden auf mehrere Millionen Euro. Wie bereits 2002 werden Seebrücken auf Usedom und Rügen beschädigt.

Sturmflut hat Nordseeküste erreicht

Eine Sturmflut hat die deutsche Nordseeküste bereits erreicht. Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) warnte vor Pegelständen am frühen Mittwochmorgen von rund 1,50 Meter über dem mittleren Hochwasser. Im Weser- und Elbgebiet könnten es bis zu zwei Meter sein.

„Vorne am Hafen könnte das Wasser mal rüberschwappen“, sagte ein Sprecher der Hamburger Polizei. „Die Fluttore bleiben aber offen.“ Mit Überschwemmungen wie in der Nacht auf den zweiten Weihnachtsfeiertag in der Hansestadt rechne er nicht. Damals setzte eine Sturmflut mit Hochwasser bis zu 2,73 Metern über Normalniveau einige Hafenbereiche und den Fischmarkt unter Wasser. Vor orkanartigen Böen wird bis Mittwochabend gewarnt.

„Axel“ behindert Zugverkehr und legt Bauarbeiten lahm

Nicht nur die Meere bringt das Sturmief zum Anschwellen, es bringt auch zahlreiche Behinderungen auf dem Land mit sich. So sorgten die stürmoigen Böen für eine weitere Verzögerung bei der Erneuerung der Petersdorfer A 19-Autobahnbrücken nahe Malchow. Wie das Schweriner Verkehrsministerium mitteilte, wurde der für Donnerstag geplante Abriss-Start für die erste Teilbrücke um knapp eine Woche verschoben. Damit entfalle auch die geplante Vollsperrung der Autobahn am Mittwoch, bei der die alten Brücken zur Vorbereitung quer aufgeschnitten werden sollte. Die Arbeiten seien bei Sturm aus Sicherheitsgründen nicht möglich, sagte ein Sprecher der Fernstraßenbaugesellschaft Deges (Berlin).

Auf den Zugstrecken im Norden verursachten umgestürzte Bäume im morgendlichen Berufsverkehr Verspätungen. Betroffen waren nach Angaben eines Sprechers der Deutschen Bahn die Strecken Kiel-Hamburg und Schwerin-Hamburg. Auf der Strecke zwischen Kiel und Hamburg war wegen umgestürzter Bäume nur ein Gleis befahrbar, wie ein Sprecher der Deutschen Bahn sagte.

Orkanartige Böen um 110 Stundenkilometern

Auf seinem Weg von Skandinavien ins Baltikum bestimmt „Axel“ seit Dienstagabend das Wetter in Deutschland. Dabei erwartet der Deutsche Wetterdienst DWD im Bereich der Nordseeküste orkanartige Böen um 110 Stundenkilometer. Meteorologe Markus Eifried warnte vor einzelnen, kurzen Gewittern, die landeinwärts ebenfalls mit orkanartigen Böen um Windstärke 11 einhergehen. Ein deutliches Abflauen des Windes prognostizierte der DWD-Experten erst für Mittwochabend.

Sturm trifft auch die Mittelgebirge

In den Mittelgebirgen und im Bayerischen Wald schneite es zum Teil heftig. Durch den starken Wind mit Geschwindigkeiten von bis zu 75 Stundenkilometern gebe es mancherorts gefährliche Schneeverwehungen, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes. Auf dem Brocken im Harz und in weiteren Höhenlagen habe es auch orkanartige Böen gegeben. Im Straßen- und Bahnverkehr blieb es aber zunächst weitgehend ruhig.

Auf den Berggipfeln rechnen die Meteorologen weiter mit orkanartigen Sturmböen. Autofahrer müssen sich in mehreren Bundesländern auf Beeinträchtigungen einstellen.

Im Gebirge wird durch die arktische Luft vom Nordmeer Schnee erwartet. In Nordwestlagen der Mittelgebirge könnte es bis zu 30 Zentimeter Neuschnee geben, sonst zwischen 10 und 20 Zentimeter. Die Meteorologen des Deutschen Wetterdienstes rechnen dadurch auch mit Behinderungen im Straßenverkehr, selbst wenn die Schneefallgrenze am Mittwoch bei 400 Metern liegen soll. Der starke Wind in den Höhenlagen dürfte nämlich auch weiterhin für Schneeverwehungen sorgen, die Auswirkungen auf die Straßenverhältnisse haben können.

Im Schienenverkehr gab es trotz des Wetters zunächst keine größeren Behinderungen. „Bis jetzt ist nichts ungewöhnliches passiert“, sagte ein Bahnsprecher am frühen Mittwochmorgen.

von dpa/svz.de

erstellt am 04.Jan.2017 | 11:45 Uhr