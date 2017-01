Nachlass in Rostock : Start für historisch-kritische Ausgabe von Uwe Johnson

1 von 1 Foto: dpa 1 von 1

Mit einer auf fast 70 Bände ausgelegten Werkausgabe von Uwe Johnson (1934-1984) starten der Suhrkamp Verlag und die Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften die Edition aller Texte des Schriftstellers.

Die von der Universität Rostock betreute Edition soll 22 Bände in 43 Teilbänden umfassen und mit Johnsons Debütroman «Mutmaßungen über Jakob» von 1959 am 21. März starten, teilte Suhrkamp am Mittwoch in Berlin mit.

Das Vorhaben greift auf den nahezu vollständig erhaltenen Nachlass Johnsons zurück, der von der Universität Rostock aufbewahrt wird. Eine eigene Forschungsstelle wird nun dort über einen Zeitraum von 24 Jahren die Ausgabe betreuen. Zusätzlich erscheint eine frei zugängliche digitale Edition, mit der Textvarianten und Quellen von Johnsons Werken eingesehen werden können.

von dpa

erstellt am 18.Jan.2017 | 17:43 Uhr