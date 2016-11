Vogelgrippe in MV : Tauben mit Vogelgrippe infiziert

1 von 1 Foto: dpa 1 von 1

In Mecklenburg-Vorpommern sind nun zwei Geflügelbestände von der Vogelgrippe betroffen. Nach einer kleinen Geflügelhaltung in Mesekenhagen (Vorpommern-Greifswald) ist jetzt bei einem Bestand in Glöwitz bei Barth (Vorpommern-Rügen) der Verdacht auf Vogelgrippe mit dem gefährlichen H5N8-Erreger bestätigt worden. Bei dem privaten Nutztierhalter seien neben Hühnern auch erstmals Tauben befallen, so das Schweriner Umweltministerium gestern.

Am Dienstag waren in der Kleinsthaltung eines Hobby-Geflügelhalters mit 40 Hühnern 20 Tiere tot gefunden worden. Auch Haustauben waren verendet, worauf die Amtstierärztin am gleichen Tag Proben von den Kadavern nahm, die zunächst im Landesamt und dann im Friedrich-Loeffler-Institut untersucht wurden. Der Restbestand, etwa 20 Hühner und die Haustauben wurden vorsorglich getötet.

Der Landkreis Vorpommern-Rügen richtete noch gestern einen drei Kilometer großen Sperrbezirk – zu dem auch die Stadt Barth gehört – und einen zehn Kilometer großen Beobachtungsbezirk um die betroffene Tierhaltung ein. „Alle notwendigen Schutzmaßnahmen wurden eingeleitet“, sagte der Sprecher des Landkreises Vorpommern-Rügen, Olaf Manzlke. Größere, industrielle Tierhaltungen liegen nach Angaben des Kreises nicht in diesem Areal. Erst am Freitag war auf einem ersten Geflügelhof im Landkreis Vorpommern-Greifswald die Vogelgrippe bestätigt worden. Dort waren 31 Tiere tot gefunden worden, 26 weitere wurden vorsorglich getötet. Außerdem wurde das gefährliche Virus H5N8 bei Wildvögeln nachgewiesen, die in Zingst, Stralsund, Wismar, Anklam und an der Mecklenburgischen Seenplatte tot gefunden worden waren.

An der Seenplatte wurden unter anderen neue Geflügelpest-Wildvogel-Sperrbezirke um Alt Schwerin, Malchow, Waren (Müritz) und Neubrandenburg eingerichtet. Bestände mit Nutzgeflügel seien hier bisher nicht betroffen. Der Kreis ermahnte Geflügelhalter nochmal, ihre Tiere zu melden und alle Vorsichtsmaßnahmen gegen eine Übertragung einzuhalten.

In Mecklenburg-Vorpommern gibt es nach Angaben des Agrarministeriums rund 41 600 Geflügelhaltungen mit rund 14,5 Millionen Tieren.

von Winfried Wagner/Martina Rathke

erstellt am 17.Nov.2016 | 21:00 Uhr

