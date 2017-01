Eine Tote bei Greifswald : Tief Egon: Schneefall und Glätte sorgen für Unfälle

vergrößern 1 von 12 1 von 12























Umgestürzte Bäume, gesperrte Bahnstrecken und Schnee auf den Straßen: Tief „Egon“ hat in der Nacht zum Freitag von Westen her Deutschland erreicht und sorgte in Mecklenburg-Vorpommern über Nacht für Glatteis und Schneefall von bis zu zehn Zentimetern.

Auch wenn das weiße Kleid dem Land eine winterlich romantische Stimmung verleiht, so stieg auch das Unfallrisiko. Es kam zu mehreren Unfällen, bei dem eine Frau ums Leben kam.

Tödlicher Unfall bei Greifswald

Am frühen gestrigen Abend kam es auf der eisglatten B105 bei Greifswald zu einem schweren Verkehrsunfall. Der 27-jährige Fahrer eines PKW Mercedes befuhr die B105 aus Richtung Greifswald kommend in Richtung Stralsund. Kurz vor dem Abzweig nach Wackerow kam er aus bisher unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem im Gegenverkehr befindlichen PKW Toyota einer 54-jährigen Fahrzeugführerin.

Dieser überschlug sich dadurch und kam stark deformiert im Straßengraben zum Stehen. Die 54-jährige Fahrzeugführerin verstarb noch an der Unfallstelle. Der 27-jährige Mercedesfahrer wurde bei dem Unfall so schwer verletzt, dass er mit einem Rettungswagen ins Universitätsklinikum nach Greifswald gebracht werden musste. Dort wurde er stationär aufgenommen.

Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 35.000,-EUR. Zur Klärung der Unfallursache wurde durch die Staatsanwaltschaft Stralsund der Einsatz der Dekra angeordnet. Diese hat ihr Arbeit noch am Abend aufgenommen.

Während der Unfallaufnahme musste die B105 für ca. drei Stunden voll gesperrt werden.

Schnee und Orkanböen - Sturmtief #Egon zieht derzeit über Deutschland. Einen - im Rahmen der Möglichkeiten! - guten Start in den Tag. pic.twitter.com/hBlPjbdKH8 — ZDF heute (@ZDFheute) 13. Januar 2017

Zwei Glätteunfälle bei Stralsund

Bei Unfällen auf vereisten Straßen sind zwischen Stralsund und der Insel Rügen (Landkreis Vorpommern-Rügen) zwei Menschen leicht verletzt worden. Auf einer Bundesstraße kam ein 20-Jähriger am Donnerstagabend mit seinem Wagen ins Schleudern und blieb quer auf der Straße stehen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Nachdem der 20-Jährige ausgestiegen war, fuhr ein nachfolgendes Auto auf. Beide Insassen wurden leicht verletzt. Die Strecke war für etwa eine Stunde voll gesperrt.

Stromausfälle, Behinderungen und Verspätung bei der Bahn

Im Saarland und in Rheinland- Pfalz fegte der Wind teils mit Orkanstärke über das Land und entwurzelte Bäume. Es kam zu Verkehrsbehinderungen und Stromausfällen. „Wir haben seit Mitternacht massive Probleme mit dem Sturm“, sagte ein Sprecher des Lagezentrums in Saarbrücken am frühen Freitagmorgen. Auf dem 554-Meter-hohen Weinbiet in Rheinland-Pfalz erreichte der Wind Geschwindigkeiten von bis zu 148 Kilometern in der Stunde.

Auch in Hessen brachte „Egon“ Sturm. „Wir haben schon um die 50 Einsätze wegen umgestürzten Bäumen und Gegenständen, die auf die Fahrbahn geflogen sind“, sagte ein für den Bereich Südhessen zuständiger Polizeisprecher am frühen Freitagmorgen in Darmstadt.

Auf einigen Bahngleisen sorgte das Unwetter ebenfalls für Probleme: Die Strecken Gießen-Frankfurt und Darmstadt-Bensheim mussten in den frühen Morgenstunden gesperrt werden, sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn. In Nordrhein-Westfalen war die Strecke Köln-Siegen nicht befahrbar.

In Niedersachsen und im nordrhein-westfälischen Münsterland brachte „Egon“ Schnee. Die Autobahn 30 musste bei Rheine in Richtung Niederlande gesperrt werden, weil sich auf verschneiter Straße ein Lastwagen quergestellt hatte. Die Bergung werde voraussichtlich bis 9 Uhr am Freitagmorgen dauern, sagte ein Polizeisprecher in Duisburg.

Verletzt wurde niemand.„Egon“ bringt wohl auch weiter Sturmböen und Schnee: Bis zu 30 Zentimeter Schnee innerhalb von sechs Stunden seien in Lagen von 400 bis 600 Metern möglich, erwartete Meteorologe Adrian Leyser vom Deutschen Wetterdienst (DWD). Bis Freitagmittag sollte „Egon“ dann in Richtung Polen weiterziehen.

Bei nassem Schnee und starkem Wind könnten erneut Stromleitungen und Bäume umknicken. „Das ist eine sehr gefährliche Kombination“, sagte Leyser. Von Nordrhein-Westfalen bis ins nördliche Sachsen-Anhalt seien daher massive Verkehrsbehinderungen möglich.

In der Mitte, im Süden und an der Nordsee seien am Freitag Sturmböen möglich, die auf Bergen sogar Orkanstärke erreichen können. Dort erwartete der DWD Böen mit Geschwindigkeiten von bis zu 110 Kilometern pro Stunde.

Im Laufe des Tages kann es immer wieder zu weiteren Schneefällen kommen. Am Wochenende dürften vor allem im Hochland winterliche Bedingungen herrschen. Doch der starke Wind könnte Wintersportlern und Spaziergängern auch dann noch den Spaß verderben.

von Tilo Wallrodt, dpa, svz.de

erstellt am 13.Jan.2017 | 07:20 Uhr