Termin-Top-5 : Von der Bühne bis zur puren Natur

Frauentrio sorgt für „Glück“

Premiere am Volkstheater: Am Sonnabend hebt sich in Rostock zum ersten Mal der Vorhang für „Demut vor deinen Taten, Baby“. Bange Minuten schweißen die drei Fremden Lore, Mia und Bettie zusammen. Nach dem Erlebnis zählt für sie nur noch das Glück, davon gekommen zu sein. Und das Gefühl wollen sie in die Welt tragen. Also überfällt das Trio fortan Supermärkte und Discos. Beginn ist um 20 Uhr.

>> zur Veranstaltungsseite

Frühlingserwachen auf der Burg

Am Sonntag lädt die Stadt Neustadt-Glewe gemeinsam mit dem Gewerbeverein Neustadt-Glewe e.V. zur BurgArt „Frühlingserwachen“, dem traditionellen Pflanzen- und Kunsthandwerkermarkt, auf die Burg Neustadt-Glewe ein. So werden sich erneut Blumen- und Pflanzenhändler, Künstler, Handwerker und Kunsthandwerker präsentieren. Die „Grüne Laune“ sorgt im Burghof den ganzen Tag für musikalische Unterhaltung. Auf dem Burgvorplatz spielt „You & Me“ mit Folk-Musik an der Taverne Lewitzia auf. Auf der Burgwiese präsentiert Lilli Wünschebaum ihr Familienprogramm. Eintritt ist frei.

>> zur Veranstaltungsseite

Deutschland sucht das beste Jugendorchester

Das Jugendsinfonieorchester Schwerin ist eines von 14 Jugendorchestern, das bundesweit für die Teilnahme am Wettbewerb „Deutscher Jugendorchesterpreis“ ausgewählt wurde. Ausgerichtet wird dieser Wettbewerb alle zwei Jahre von der europaweiten Musikorganistion „Jeunesses Musicales“. Am Sonntag findet in der Schweriner Paulskirche um 17 Uhr ein Wertungskonzert statt. Hierbei sind Uraufführungen eines Celesta- und eines Tubakonzerts zu erleben. Weiteres Programm: „St. Paul’s Suite“ von Holst und die Ouvertüre der Oper „Neues vom Tage“ von Hindemith.

>> zur Veranstaltungsseite

Vogelstimmenexkursion in Rostock

Karl Ernst Sauerland vom NABU leitet eine Vogelstimmen-Exkursion durch den IGA Park Rostock. Wer sich im Erkennen heimischer Vogelarten anhand deren Stimmen üben möchte, kann sich am Sonntag um 9:00 Uhr am Eingang HanseMesse des IGA Parks einfinden. Herr Sauerland gibt den ornithologisch Interessierten Hilfestellung und wertvolle Hinweise.

>> zur Veranstaltungsseite

3. Schweriner Schlosslauf

Seit 2014 richtet die Laufgruppe Schwerin e.V. den landschaftlich reizvollen Lauf aus. Am Samstag ist es wieder so weit und jeder kann mitmachen. Die Strecke führt vorbei am Schweriner Schloss, um den Burgsee und durch den Schlossgarten. Es werden Streckenlängen von 500 Metern, einem Kilometer, vier Kilometer, acht Kilometer und fünfzehn Kilometer angeboten. Das Meldebüro ist am Samstag von 8:00 bis 9:30 Uhr geöffnet. Losgelaufen wird um 10 Uhr am Kanuvereinshaus am Faulen See.

>> zur Veranstaltungsseite

Diese und weitere Veranstaltungen finden Sie in unserer Veranstaltungsdatenbank.