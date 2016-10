Termin-Top 5 : Von richtigen Knallern bis echte Haudegen

1 von 1 Foto: Falk Oelschlägel 1 von 1

Feuer frei! Duell der Feuerwerker

Passend zur Musik kreieren Feuerwerksprofis am Sonnabend um 17 Uhr an der Seebrücke in Zinnowitz Pyro-Musicals. Sie zünden tausende Effekte punktgenau und malen mit funkelnden Sternen die schönsten Bilder ans Firmament. Ein feuriger Wettkampf um die schönste Himmelsperformance und die Begeisterung des Publikums. Im Rahmenprogramm sorgen eine multimediale Licht- und Lasershow, Livebands und Akrobatik für beste Unterhaltung.

Kann denn Liebe Sünde sein?

Am Sonnabend um 19:00 im Heizhaus am Schlosspark in Güstrow können Sie sich von der Travestie-Künstlerin Josephine und den Köchen vom Restaurant Wallenstein köstlich unterhalten lassen. Das musikalische Showprogramm besteht aus Livegesang mit Evergreens, Chansons von Zarah Leander und Swingmelodien, verknüpft mit schwarz humoristischen sowie pikanten Moderationen. Nach dem Motto: "Kann denn Liebe Sünde sein...? - nicht wenn sie durch den Magen geht" erwartet Sie ein exquisites Überraschungsmenü.

Das hat die Welt noch nie geseh’n

Sie ist die erfolgreichste Sängerin der deutschen Chart-Geschichte, berührt Millionen Menschen mit ihrer Musik und wird mit Rekorden und Auszeichnungen nur so überhäuft. Die Rede ist von Andrea Berg. Ihre ausverkaufte Tournee "Atlantis" im vergangenen Jahr war mit über 300.000 Besuchern ausverkauft und wurde mit dem ECHO ausgezeichnet. Viele Fans warten sehnsüchtig auf eine neue Konzertreise und ab dem 14. Oktober 2016 ist es wieder soweit. Die Sängerin wird dann wieder auf große Tournee durch Deutschland, Österreich und die Schweiz gehen, wo sie in 26 Städten live zu erleben sein wird. Am Sonntag kommt sie um 18 Uhr in die Sport- und Kongresshalle nach Schwerin.

Der Hamburger Hafenkater und das Ei

Ein Puppenspiel mit Musik nach dem Kinderbuch "Wie Kater Zorbas der kleinen Möwe das Fliegen beibrachte" von Luis Sepulveda spielt das Dortheater Siemitz für alle ab fünf Jahre. Zorbas, ein dicker, schwarzer Hafenkater gibt der ölverschmierten Silbermöwe ein Versprechen: das Ei, das sie noch legen wird, nicht aufzufressen, sondern sich darum zu kümmern, bis das Küken geschlüpft ist und der kleinen Möwe das Fliegen beizubringen. Und Versprechen muss man halten, so lautet der Ehrenkodex aller Hamburger Hafenkatzen.

Echte Haudegen geben Lichtblick

Mit dem Album "Lichtblick" meldete sich im Herbst 2015 eine der erfolgreichsten deutschen Bands der letzten Jahre zurück. Am Sonntag kommt die Berliner Rockband "Haudegen" um 20 Uhr in den M.A.U.Club e.V nach Rostock. Das Duo um die beiden Masterminds Hagen Stoll und Sven Gillert startet in diesem Jahr in die erste Open Air Saison mit dem neuen Album und kommen mit ihrer harten aber gefühlsechten Musik auf Zusatztermine ihrer Lichtblick-Tour.

