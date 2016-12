CDU-Landespolitiker : Vorpommern-Staatssekretär in der Kritik

1 von 1 Foto: Andreas Frost 1 von 1

Führende CDU-Landespolitiker haben die neue Position des „Vorpommern-Staatssekretärs“ in der SPD/CDU-Landesregierung kritisiert. „Dieses Amt spaltet Mecklenburg-Vorpommern“, erklärte der CDU-Bundestagsabgeordnete Eckhardt Rehberg am Sonnabend auf einem Kreisparteitag in Stavenhagen. Und das sei „Wasser auf die Mühlen der AfD“. In Stavenhagen diskutierten rund 70 Parteimitglieder über den künftigen CDU-Kurs nach dem bisher schlechtesten Wahlergebnis bei der Landtagswahl im September.

Ob man mit einem Vorpommern-Beauftragten besonders gut beraten sei, da „mache ich ein großes Fragezeichen“, sagte Landesinnenminister Lorenz Caffier in seinem Heimatwahlkreis. „Es gibt auch in Mecklenburg benachteiligte Regionen.“ Grundsätzlich solle sich die Partei künftig überlegen, ob sie solche Forderungen der Jungen Union einfach übernehme. Die neue Landesregierung hatte den 28-jährigen SPD-Politiker Patrick Dahlemann mit dem Amt betraut. Caffier sagte, das Land müsse über das Finanzausgleichsgesetz für einen Ausgleich in den Regionen sorgen.

Für heftige Diskussionen sorgte auch der geplante „Konservative Kreis“ unter dem Greifswalder Sascha Ott. Mit einem solchen Kreis könne er als CDU-Urgestein weiter in der Partei bleiben, sagte Hans-Jürgen Schwanke aus Neubrandenburg. Viele andere CDU-Mitglieder hätten die Seiten bereits gewechselt. Kritik übte aber Rehberg an der Idee: Die CDU stehe für konservativ, sozial und liberal. Er habe Sorge, dass in dem Kreis nur geredet und nicht gehandelt werde. Landtagsfraktionschef Vincent Kokert sagte, dass der CDU-Landesvorstand der Gründung des Kreises noch zustimmen müsse.

