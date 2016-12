Rostock : Weihnachten allein zu Haus

1 von 1 Foto: foto: karin koslik 1 von 1

Seinen Weihnachtsknochen hat sich Skipper schon in der vergangenen Woche abgeholt. „Er hat sich so gefreut, dass sein ganzer Körper gewackelt hat“, erzählt Petra Behrendt. „Er ist ja noch ein Teenie – und genauso hat er sich auch benommen. Wenn ich in dem Moment etwas von ihm gewollt hätte, hätte er bestimmt nicht gehört.“

Mehr zum Thema Assistenzhund für ALS-Patientin : Bester Freund Skipper

Genau das aber wird schon bald Skippers Aufgabe sein. Denn der anderthalbjährige Golden Retriever soll Petra Behrendts Assistenzhund werden. Die Rostockerin leidet an Amyotropher Lateralsklerose, kurz ALS, einer degenerativen Erkrankung des motorischen Nervensystems, bei der Nerven zerstört und dadurch immer mehr Muskeln gelähmt werden. So konnte die 55-Jährige im Sommer kurze Wege in ihrer Wohnung mit Krücken noch auf den eigenen Beinen bewältigen. Inzwischen aber kann sie sich nur noch im Rollstuhl fortbewegen. Ihre Armkraft lässt ebenfalls zusehends nach. „Immer öfter schaffe ich es nicht mal mehr, den Türöffner zu betätigen“, erzählt sie. Ein Assistenzhund könnte nicht nur das für sie erledigen, er kann auch heruntergefallene oder weit oben stehende Gegenstände herbeiholen, ihr Schuhe und Strümpfe ausziehen, die Waschmaschine füllen oder leeren, Lichtschalter betätigen, in Notsituationen Hilfe herbeibellen und vieles mehr.

Doch die Ausbildung eines solchen vierbeinigen Assistenten kostet viel mehr, als die Rostockerin aufbringen kann. Von ihrer Krankenkasse bekäme sie nur für einen Blindenhund einen Zuschuss, nicht aber für einen Assistenzhund. Und auch die Bitte um Spenden, mit der sie sich im Sommer an zahlreiche Rostocker Unternehmen gewandt hatte, verhallte weitgehend ungehört.

Erst, als wir Anfang August über Petra Behrendt und ihren Herzenswunsch berichteten, wendete sich das Blatt. Beim Tessiner Verein Rehahunde Deutschland, bei dem Skipper ausgebildet wird, gingen nach der Veröffentlichung rund 3500 Euro an Spenden ein. Auch mehrere Stiftungen sagten der Rostockerin Unterstützung zu, und gerade hat ein ALS-Verein den Erlös seines Weihnachtsbasars für Skipper gestiftet.

„Mittlerweile habe ich schon knapp 15 000 Euro für ihn zusammen“, erzählt Petra Behrendt. Der Rehahunde-Verein hätte ihr bereits in Aussicht gestellt, dass er den Hund auch dafür und damit weniger als den ursprünglich veranschlagten Betrag abgeben würde. „Skipper ist so wichtig für mich. Für meine Seele gibt es schon jetzt nichts Besseres als seine Besuche“, betont Petra Behrendt.

Und doch wird sie Weihnachten ohne den vierbeinigen Begleiter verbringen müssen. Weil Skipper noch einige letzte Lektionen bei seiner Trainerin Tina Wenndorf lernen muss. Vor allem aber, weil die Rollstuhlfahrerin in ihrer Wohnung in Lütten Klein einfach nicht genug Platz für sich und das Tier hat. „Das sind hier 47 Quadratmeter, da würde ich ihm ständig über die Pfoten fahren“, erklärt sie. Schon jetzt ecke sie mit dem Rollstuhl ständig irgendwo an. Dazu kommt, dass sie in der vermeintlich behindertengerechten Wohnung seit Monaten die Dusche nicht mehr benutzen kann: Mit Fortschreiten ihrer Erkrankung wurde der Einstieg zur unüberwindbaren Hürde. Auch geht die Tür zum Badezimmer nicht zu, wenn sie mit dem Rollstuhl drinnen ist – „wenn ich Besuch habe, habe ich also null Privatsphäre“, erzählt sie.

Schon seit Monaten versucht Petra Behrendt deshalb umzuziehen. „60 Quadratmeter stehen mir als Rollstuhlfahrerin zu“, weiß sie – und solche Wohnungen gebe es auch. „Aber lange nicht für die 480 Euro Warmmiete, die ich vom Sozialamt bekomme.“ Um die 600 Euro müsse man für eine behindertengerechte 60-Quadratmeter-Wohnung in Rostock mindestens ausgeben, hat sie inzwischen in Erfahrung gebracht. Wenn es tatsächlich doch eine Unterkunft gebe, die weniger kosten soll, dann sei die so geschnitten, dass sie dort unmöglich mit ihrem Rollstuhl manövrieren könne, erzählt die Rostockerin resigniert. Und für weitere Hilfsmittel, die sie irgendwann einmal brauchen wird, sei dort erst recht kein Platz.

Petra Behrendt hat inzwischen alles versucht, damit man ihr höhere Mietkosten zubilligt. „Wenn ich ins Heim oder ins betreute Wohnen ginge, müsste das Sozialamt schließlich nicht bloß 600, sondern 1600 Euro zahlen, mindestens“, argumentiert sie – ohne dass diese Wohnformen für sie tatsächlich Alternativen wären. Selbst an den Oberbürgermeister hat die Rostockerin sich gewandt. Geantwortet hat der Sozialdezernent, der aber auch nur auf den geplanten Neubau von 1500 Wohnungen in der Hansestadt verwies, unter denen es auch behindertengerechte geben soll. „Als wenn die für jemanden wie mich bezahlbar wären“, meint Petra Behrendt bitter. Überhaupt kann sie nicht darauf warten, dass die Baupläne irgendwann Realität werden: „Für mich zählt jeder Tag, denn meine Tage sind gezählt“, sagt sie. Und fügt leiser hinzu: „Ich bräuchte ganz, ganz dringend Hilfe – jetzt.“

Eigentlich ist es nicht Petra Behrendts Art, klein beizugeben. „Meine Ärzte sagen, dass ich ALS habe. Ich sage das nicht“, erklärt sie zum Beispiel bei jeder Gelegenheit. Aber so stark sie sich gibt, hat sie doch inzwischen die Erfahrung gemacht, dass es ihr schlechter geht, wenn sie Stress hat – welcher Art auch immer. „Dann lassen meine Kräfte nach“, weiß Petra Behrendt. Gerade jetzt ist das wieder der Fall – neben der unbefriedigenden Wohnsituation hat dazu auch beigetragen, dass sie am letzten Wochenende die Nachricht vom Tod gleich zweier Bekannter bekam, die ebenfalls an ALS erkrankt waren.

Dass sie Weihnachten allein verbringen wird – „zu meinen Kindern könnte ich nicht, mein Großer wohnt mit seiner Familie im vierten Stock ohne Fahrstuhl, und auch das Haus meiner Tochter ist nicht behindertengerecht“ – wird ihr Befinden sicher nicht bessern. Trotzdem gibt sich Petra Behrendt zuversichtlich: „Ich setze mir jetzt einfach den Februar als Ziel. Dann ist Skipper fertig ausgebildet – und bis dahin muss ich für uns beide eine Bleibe gefunden haben.“ Denn vielleicht, so hofft sie, findet sich ja auch diesmal wieder jemand, der hilft, ihren Herzenswunsch zu erfüllen.

ALS Die Krankheit Amyotrophe Lateralsklerose (ALS) wurde durch die „Ice-Bucket-Challenge“ vor einiger Zeit ins Licht der Öffentlichkeit gerückt. ALS führt zu zerstörten Nerven und fortschreitender Muskellähmung. Die Betroffenen können sich im Verlauf der Erkrankung immer weniger bewegen. Sie haben Schwierigkeiten beim Schlucken, Sprechen und Atmen, bleiben in der Regel aber geistig fit. Die Krankheit tritt häufig um das 50. Lebensjahr auf, etwa die Hälfte der Patienten stirbt innerhalb der ersten drei Jahre. Nur in Ausnahmefällen leben sie länger als ein Jahrzehnt mit der bisher unheilbaren Krankheit. Die Todesursache ist meist Atemlähmung. In Deutschland gibt es nach Informationen der ALS-Hilfe etwa 8000 ALS-Patienten, rund 2000 Menschen, die an ALS erkrankt sind, sterben im Jahr.

von Karin Koslik

erstellt am 23.Dez.2016 | 12:00 Uhr