Kita-Beiträge : „Wir müssen uns nicht verstecken“

1 von 1 Foto: Jens Büttner 1 von 1

Im Koalitionsvertrag wird die beitragsfreie Kindertagesförderung in Mecklenburg-Vorpommern als langfristiges Ziel genannt. Kurzfristig sollen die Elternbeiträge in Krippe, Kindertagespflege und Kindergarten – mit Ausnahme des Vorschuljahres – um 50 Euro monatlich gesenkt werden. Karin Koslik sprach darüber mit Sozialministerin Stefanie Drese (SPD).

Frau Drese, wann genau kommt die versprochene monatliche Absenkung der Elternbeiträge um 50 Euro?

Drese: Wir werden zum 1. Januar 2018 die Entlastung im Bereich der Krippe umsetzen und zum 1. Januar 2019 im Bereich der Kita.

Viele Eltern haben bereits im kommenden Jahr damit gerechnet – und auch erste Träger, die bereits angekündigt haben, Anfang 2017 die Elternbeiträge zu erhöhen – teilweise um mehr als 50 Euro…

Das ist natürlich nicht von uns bezweckt worden, dass Eltern in die rechte Tasche 50 Euro Entlastung bekommen, und aus der linken fließt das gleich wieder raus. Das Geld soll die Eltern entlasten, nicht die Kita-Träger. Hier sind die örtlichen Träger der Jugendhilfe, sprich die Landkreise und kreisfreien Städte, gefragt, die bei den Entgeltverhandlungen im Auge behalten müssen, dass das nicht aus dem Ruder läuft. Wenn die Elternbeiträge ausgerechnet um die 50 Euro steigen sollten, die das Land an Elternentlastung gewähren wird, wäre das schon sehr auffällig.

Ich will aber nicht in Abrede stellen, dass es Kostensteigerungen gibt. Das ergibt sich aus der Preisentwicklung bei Verbrauchsgütern und aus der Lohnentwicklung. Aber aus diesem Grund gibt es auch eine Dynamisierung der Landesmittel um jährlich zwei Prozent.

Die Anteile von Land und Landkreisen an der Kita-Finanzierung sind gesetzlich festgeschrieben, am „Ende der Nahrungskette“ stehen Kommunen und Eltern, die sich den flexiblen Kostenanteil teilen müssen. Könnte man sie nicht entlasten, indem das Land den Dynamisierungssatz erhöht?

Die zwei Prozent Dynamisierung bei den Landesmitteln für die Kitas sind der einzige Bereich in der Landesgesetzgebung, in den eine regelmäßige Anpassung in dieser Höhe aufgenommen wurde. Und sie sind seinerzeit auch nicht aus dem Bauch heraus festgelegt worden, sondern haben reale Kostensteigerungen berücksichtigt. Darüber, ob dieser Prozentsatz für immer in Stein gemeißelt ist, werden wir in den nächsten Jahren aber sicher hier im Haus und auch mit anderen Ressorts diskutieren.

In diesem Jahr investiert das Land über 200 Millionen Euro in die Kindertagesförderung. Für einen Vollzeitplatz gibt das Land in diesem Jahr 1361,70 Euro aus, 2017 werden es durch die zweiprozentige Dynamisierung 1388,93 Euro sein. Das macht sich schon bemerkbar und kommt zu den 100 Euro monatlich dazu, mit denen Eltern im Krippenbereich seit 2013 entlastet werden. 2018 und 2019 kommen dann noch einmal monatlich 50 Euro Elternentlastung dazu - das macht, denke ich, schon deutlich, wie wichtig uns das Thema ist.

Perspektivisch sollen Eltern gar nichts mehr für die Kinderbetreuung zahlen. Wann wird das so weit sein?

Das kann man nicht als Nahziel formulieren und sagen, dass bereits ein fertiges Konzept vorliegt. Ein erster Zwischenschritt auf dem Weg dahin muss sein, dass wir die Finanzierung innerhalb des Landes überhaupt erst einmal vergleichbar machen. Noch sind wir weit davon entfernt, sagen zu können, ein Kita-Platz kostet überall in Mecklenburg-Vorpommern für Eltern soundsoviel Euro. Erst wenn es so weit ist, können wir den Elternbeitrag schrittweise herunterfahren. Aber davon sind wir noch ein paar Schritte entfernt, auch, weil so viele verschiedene Partner an der Kita-Finanzierung beteiligt sind. Deshalb können wir auch nicht alleine einen Systemwechsel hin zur Beitragsfreiheit für die Eltern durchsetzen, sondern müssen Landkreise, Kommunen und Kita-Träger mit ins Boot holen. Aber es ist für uns klar: Die Beitragsfreiheit muss kommen.

Gerade haben Sie 10 Millionen Euro, die ursprünglich für das Betreuungsgeld eingeplant waren, an die Kommunen weitergereicht – mit der einzigen Auflage, dass sie der Kindertagesförderung zugutekommen sollen. Hätte man dieses Geld nicht zweckgebunden in die Elternentlastung fließen lassen können?

Gerade das wollten wir nicht. Jeder Landkreis und jede Kommune soll selbst entscheiden können, wofür dieses Geld eingesetzt wird – je nachdem, wo der Schuh bei der Kinderbetreuung besonders drückt. Dabei bleibt es den Kommunen unbenommen, ihren Anteil in die Beitragsentlastung fließen zu lassen, wenn das denn der vordringliche Bedarf ist.

Die Kosten sind die eine, die Qualität der Kinderbetreuung die andere Seite der Medaille. Noch immer hat MV nach Angaben der Bertelsmannstiftung die schlechteste Fachkraft-Kind-Relation in Kindertagesstätten. Wann wird sich das ändern?

Mich ärgern diese Bertelsmann-Studien, die nicht mal nur Äpfel mit Birnen, sondern Melonen mit Heidelbeeren vergleichen. Da wird Qualität nur an einem Personalschlüssel festgemacht, ohne zu sehen, dass in anderen Bundesländern dabei neben Fachkräften auch diejenigen mitzählen, die sauber machen oder das Essen ausreichen.

Für mich ist die hohe Qualität unserer Kindertagesstätten daran messbar, wie viele Eltern ihre Kinder dorthin bringen – 96 Prozent der Drei- bis Sechsjährigen werden außer Haus betreut. Und zwar von Fachkräften, und das ist der ganz große Unterschied zu anderen Bundesländern.

Damit will ich aber nicht sagen, dass nicht auch wir uns in Sachen Qualität das eine oder andere ansehen werden. Aber wir müssen uns nicht verstecken mit dem Standard, den wir schon jetzt in der Kita und auch in der Krippe bieten können.



von Karin Koslik

erstellt am 17.Dez.2016 | 05:00 Uhr