Wölfe in MV : Wolfsrisse im Damwildgehege?

Wölfe haben in der Ueckermünder Heide offenbar über Weihnachten rund ein Dutzend Nutztiere getötet. In einem Damwildgehege wurden in der Nacht zum ersten Feiertag zehn Tiere gerissen, wie das Agrarministerium in Schwerin gestern mitteilte. Ein elftes werde vermisst. In der darauffolgenden Nacht sei in unmittelbarer Nähe ein Schaf gerissen worden. Ein Gutachter habe die beiden Vorfälle untersucht und tippe auf Wölfe, hieß es.

Agrarminister Till Backhaus (SPD) appellierte an die Tierhalter in der Region, ihren Herdenschutz zu überprüfen. „Die Zäune müssen allseitig geschlossen und funktionstüchtig sein“, sagte er. Für Schaf- und Ziegenhalter würden mindestens 90 Zentimeter hohe, stromführende Zäune oder Maschendrahtzäune mit mindestens 120 Zentimetern Höhe und einem Untergrabeschutz empfohlen. Das Land könne Schutzmaßnahmen fördern. Näheres dazu finden Nutztierhalter im Internet auf der Seite www.lung.mv-regierung.de unter „Natur und Landschaft – Artenschutz – Wölfe in Mecklenburg-Vorpommern“.

Wolfsrudel wurden in Mecklenburg-Vorpommern bislang in der Ueckermünder und der Lübtheener Heide nachgewiesen.

