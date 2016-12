Landesrechnungshof : Zu wenig Personal in Sozialhilfe

1 von 1 1 von 1

Die Sozialausgaben der Kommunen in MV sind im bundesweitem Vergleich auffällig hoch. Zu diesem Schluss kommt der Landesrechnungshof in einem Sonderbericht, der heute der Öffentlichkeit vorgelegt werden soll. 2015 gaben die Kreise und Städte 1,29 Mrd. Euro für Sozial- und Jugendhilfe aus. „Fast die Hälfte der frei verfügbaren Finanzmittel setzten die Kommunen für den Sozialbereich ein“, moniert die Präsidentin des Landesrechnungshofes, Martina Johannsen.

Im Auftrag des Landtages analysierten die Prüfer und wissenschaftliche Berater die Ausgaben für Kinder, Jugendliche, Behinderte sowie im Pflege- und Altenbereich der Jugend- und Sozialämtern aller sechs Landkreise sowie der beiden kreisfreien Städte. Grund: Die Kommunen klagen seit Jahren über die schlechte Finanzausstattung in diesem Bereich und über nicht vergleichbare Kennziffern zwischen den Kreisen.

Wesentliches Resultat von Prof. Dr. Martin Junkernheinrich von der Technischen Universität Kaiserslautern, der mit der Studie beauftragt war: Die vorhandenen Statistiken zum Kommunalvergleich sind stimmig und belastbar. Die beklagten finanzielle Probleme ergeben sich nicht aus zu geringen Landeszuweisungen sondern vielmehr aus zu geringen kommunalen Steuereinnahmen.

Gerade schon ein Paukenschlag ist es, dass sogar die Rechnungsprüfer selbst eine zu geringe Personalausstattung der Sozialämter und der Jugendämter bei den Kreisen und großen Städten beklagen. Die Kommunen im Norden geben am Wenigsten für Personal im Bereich Jugend und Soziales aus – 66 Euro je Einwohner. In Brandenburg sind es z.B. 96 Euro je Einwohner. Aber für Sozialtransfers wird im Norden mit 702 Euro je Einwohner am Meisten gezahlt. Daraus schlussfolgern die Prüfer, dass in den Ämtern zu wenig Zeit vorhanden ist zur dringend notwendigen Weiterbildung der Mitarbeiter und zu einem gründlichen Controlling der Geldervergabe für die Hilfeempfänger.

Kaum anders sei nach den Prüfberichten zu erklären, warum es zwischen den Kommunen so große Unterschiede in Einzelfällen in der Sozialhilfe gibt. So gibt z. B. Schwerin für die Heimerziehung von Jugendlichen 735 Euro je Einwohner unter 18 Jahren aus, während der Landkreis Ludwigslust-Parchim nebenan nur 333 Euro je Einwohner unter 18 veranschlagt. In den ostdeutschen Ländern ohne MV sind es im Durchschnitt sogar nur 290 Euro.

Ähnlich ratlos lassen die Rechnungsprüfer die Bruttoausgaben der Kommunen für die Grundsicherung im Alter zurück, der zweitgrößte Aufgabenbereich der Sozialhilfe. Zwar erstattet hier der Bund sogar die Nettoleistung, aber dennoch gibt z.B. Schwerin hier 133 Euro je Einwohner im Jahr aus, während es in Rostock nur 55 Euro sind. Hier könnte die hohe Zahl von Flüchtlingen in Schwerin eine Rolle spielen.

Und wie reagieren die Kommunen? „Der Bericht ist eingegangen, aber noch nicht ausführlich ausgewertet. Das werden wir in den nächsten Wochen tun“, sagt Ulrich Kunze, Sprecher der Hansestadt Rostock.





von Max-Stefan Koslik

erstellt am 21.Dez.2016 | 05:00 Uhr

