Tourismusbranche MV : Zuschüsse für Winter-Beschäftigung

Arbeitgeber im Tourismus, die ihre Mitarbeiter im Winter weiterbeschäftigen, bekommen in Mecklenburg-Vorpommern im Rahmen eines Pilotprojektes kräftige Zuschüsse vom Staat. Die ganzjährige Beschäftigung von Mitarbeitern im Gastgewerbe werde erstmals unterstützt, teilte das Arbeitsministerium in Schwerin gestern mit. Für 29 Beschäftigte in 15 Unternehmen seien Saisonverträge in ganzjährige Beschäftigungsverhältnisse umgewandelt worden. Die Arbeitgeber erhalten in der Projektlaufzeit von November bis März/April bis zu vier Monate lang einen Zuschuss von 40 Prozent der Personalkosten, wie es hieß. Das Modell werde im Nordosten als bundesweit erstes Pilotprojekt getestet und im Anschluss von der Fachhochschule des Mittelstands ausgewertet. Minister Harry Glawe (CDU) sagte, er hoffe, dass die Unternehmen während der Projektlaufzeit Neugeschäfte generieren können. Sie sollen mittelfristig in der Lage sein, ohne Förderung eine ganzjährige Beschäftigung zu finanzieren. Die Kosten des Projektes betragen den Angaben zufolge rund 110 000 Euro, die zum größten Teil vom Land bezahlt werden. Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband Dehoga und die Gewerkschaft NGG beteiligten sich mit jeweils 5000 Euro.

