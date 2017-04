Agrar : 1. Norddeutscher Ernährungsgipfel

Ahrenshoop (dpa/mv) - Beim 1. Norddeutschen Ernährungsgipfel am Mittwoch (13.00 Uhr) in Ahrenshoop steht das Thema Digitalisierung im Fokus. Vielen Unternehmen sei nicht klar, was auf sie zukomme, sagte Jarste Weuffen, Geschäftsführerin des Vereins Agrarmarketing Mecklenburg-Vorpommern. Künftig würden viele Prozessabläufe weiter optimiert. Es gehe in Zeiten des Fachkräftemangels auch darum, welche Arbeiten Maschinen übernehmen könnten. Dies betreffe die Produktion, die Logistik, aber auch den Einzelhandel, der auf die digitale Daten zu Produkten angewiesen sei. Zur Tagung werden rund 180 Teilnehmer aus Mecklenburg-Vorpommern und anderen Ländern erwartet.