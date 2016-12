Kunst : 11. Rostocker Kunstpreis wird vergeben

1 von 1 Foto: Bernd Wüstneck 1 von 1

Rostock (dpa/mv) - In der Rostocker Kunsthalle wird am Samstag der mit 10 000 Euro dotierte Rostocker Kunstpreis vergeben. In diesem Jahr steht das Genre Kleinplastiken im Mittelpunkt. Ziel des Preises ist es, Künstler, die in Mecklenburg-Vorpommern leben oder deren Werk einen Bezug zur Region hat, zu würdigen und zu fördern. Bei den zur Wahl stehenden Künstlern handelt es sich um Anne Carnein aus Kißlegg in Bayern, Katrin Lau aus Baumgarten (Kreis Rostock), Rainer Kessel aus Neu Nantrow (Nordwestmecklenburg), Anna Martha Napp aus Maßlow (Nordwestmecklenburg) und Cindy Schmiedichen (Vorpommern Greifswald). Ihre Werke sind noch bis zum 8. Januar in der Kunsthalle zu sehen. Die Stadt Rostock unterstützt die als Kandidaten ausgewählten Künstler mit dem Aufkauf von Werken für die Kunsthalle.

