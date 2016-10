Kriminalität : 16-Jähriger soll 32 Autos aufgebrochen haben: Haftbefehl

1 von 1 Foto: Jens Wolf 1 von 1

Der 16-Jährige war bereits in der Nacht zum Mittwoch im Zusammenhang mit Autoknackerei mit Beute ertappt worden. Danach hatten sich 29 Betroffene bei der Polizei gemeldet. Am Mittwoch sah die Staatsanwaltschaft noch von einem Haftantrag ab und ließ den 16-Jährigen wegen fehlender Wiederholungsgefahr wieder auf freien Fuß setzen. In der Nacht zum Donnerstag meldeten Anwohner in der Oststadt aber erneut, dass Seitenscheiben an Autos eingeworfen wurden. Beamte stellten unweit der Autos den 16-Jährigen wieder als Verdächtigen.

Mitteilung der Polizei