Kriminalität : 17-Jähriger soll Jugendlichen mit Schlagring verletzt haben

Ein 17-Jähriger soll einen zwei Jahre jüngeren Jugendlichen am Donnerstagnachmittag in Boizenburg (Landkreis Ludwigslust-Parchim) mit einem Schlagring verletzt haben. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, soll der Angreifer das Opfer offenbar grundlos mit dem Schlagring gegen den Kopf geschlagen haben. Dabei erlitt der 15-Jährige eine Platzwunde, die im Krankenhaus behandelt werden musste. Die Polizei fand den Tatverdächtigen wenig später und stellte den Schlagring sicher. Gegen den Angreifer wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

