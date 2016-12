Die erste Spritztour eines 18-Jährigen mit seinem Cabrio endete am Dienstagabend in Schwerin mit einem Unfall. Wie die Polizei mitteilte, hatte der Fahrer das Auto zu seinem 18. Geburtstag am Tag zuvor bekommen. Der junge Mann fuhr laut Polizei mit überhöhter Geschwindigkeit über eine Bordsteinkante und landete auf einer Brachfläche. Am Auto entstand Totalschaden.

Pressemitteilung der Polizei