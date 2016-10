Kriminalität : 27-Jähriger mit Messer attackiert und schwer verletzt

1 von 1 Foto: Karl-Josef Hildenbrand 1 von 1

Ein 27 Jahre alter Mann ist bei Wardow (Landkreis Rostock) mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt worden. Ersten Ermittlungen zufolge war der Mann am Montagabend auf einer Straße im Ortsteil Goritz in einen Konflikt mit einem 29-Jährigen geraten. Daraufhin habe der mutmaßliche Täter dem 27-Jährigen tiefe Schnittverletzungen am Hals zugefügt, sagte ein Polizeisprecher am Dienstagmorgen. Anschließend sei der 29-Jährige mit seinem Auto geflüchtet. Nähere Informationen zum Hintergrund der Auseinandersetzung lagen zunächst nicht vor. Der Sprecher bestätigte lediglich, dass die beiden Männer sich kannten. Der Verdächtige wurde noch am Montagabend in seiner Wohnung vorläufig festgenommen. Gegen ihn wird nun wegen versuchten Totschlags ermittelt.

Mitteilung der Polizei