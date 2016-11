Unfälle : 30-Jähriger bei Unfall auf A20 schwer verletzt

Bei einem Unfall auf der Autobahn 20 bei Werder (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) ist ein 30-jähriger Mann schwer verletzt worden. Sein Auto kollidierte am Dienstagabend mit dem Wagen eines 44-Jährigen, der gerade zum Überholen angesetzt hatte, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der 30-Jährige verletzte sich schwer und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der 44 Jahre alte Fahrer des anderen Wagens erlitt nur leichte Verletzungen.

Mitteilung der Polizei