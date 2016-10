Tourismus : 32 Aussteller vertreten Nordosten bei «hanseboot»-Messe

32 Bootsbauer, Jachtausrüster und Betreiber von Bootshäfen vertreten Mecklenburg-Vorpommern von diesem Samstag an auf der Internationalen Bootsmesse «hanseboot» in Hamburg. Das teilte das Schweriner Wirtschaftsministerium am Freitag mit. Die starke Präsenz zeige die Bedeutung der Branche für den Nordosten, erklärte Landeswirtschaftsminister Harry Glawe (CDU). Der Wassertourismus sei noch immer eine Branche «mit überdurchschnittlich gestiegenen Bruttoumsätzen».