Buntes : 400 Starter bei Premiere für Extrem-Schwimmen und -Laufen

Die Mecklenburgische Seenplatte wird heute länderübergreifend Schauplatz für ein Extremsport-Ereignis. Fast 400 Starter aus 20 Ländern werden in Wesenberg (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) zur Premiere des ÖTILLÖ Swimrun-Rennens in Deutschland erwartet. Dabei müssen die Teilnehmer im Wechsel und in voller Montur laufen und schwimmen. Ziel ist nach 43 Kilometern das brandenburgische Rheinsberg. Ein Team besteht aus zwei Leuten, die zusammen ins Ziel kommen müssen. Die Schnellsten sind nach Angaben der Veranstalter etwa fünf Stunden unterwegs. Der Wettkampf stammt aus Schweden.

