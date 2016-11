Kriminalität : 41 000 Euro gerettet: Postbeamter enttarnt Trickbetrüger

Ein aufmerksamer Postmitarbeiter hat eine Rentnerin aus Dargun (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) davor bewahrt, 41 000 Euro an Trickbetrüger zu verlieren. Wie eine Polizeisprecherin am Mittwoch sagte, war die 76-Jährige Anfang November telefonisch an Trickbetrüger geraten. Eine falsche Anwältin hatte die Rentnerin unter Vorspielung eines Spielgewinns und Drohanrufen dazu gebracht, zunächst 4800 Euro in einem Paket an eine belgische Adresse zu schicken. Nachdem das Geld eingegangen war, forderte die falsche Anwältin 41 000 Euro, sonst komme das Finanzamt.