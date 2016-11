Brände : 51-Jähriger Hausbesitzer bei Brand schwer verletzt

Beim Brand eines Zweifamilienhauses in Massow (Mecklenburgische Seenplatte) ist am Sonntag ein 51-Jähriger schwer verletzt worden. Die Bewohner hätten sich in Sicherheit gebracht, doch der Besitzer der einen Haushälfte habe noch versucht, das Feuer zu löschen, teilte die Polizei mit. Der Mann wurde mit schweren Verletzungen ins Klinikum nach Plau am See gebracht. Das Doppelhaus ist nicht mehr bewohnbar. Der Sachschaden wurde auf 60 000 Euro geschätzt. Die beiden anderen Bewohner, eine 82-jährige Frau und ihr 53 Jahre alter Sohn, konnten anderweitig im Ort untergebracht werden. Ein Brandursachenermittler soll das Gebäude am Montag untersuchen.

Pressemitteilung