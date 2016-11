Krankenhäuser : 800 Demonstranten für Wiedereröffnung der Kinderstation

Auch ein knappes Jahr nach der Schließung der Kinder- und der Geburtshilfe-Stationen im Krankenhaus Wolgast reißt der Protest nicht ab. Rund 800 Menschen haben nach Angaben der Bürgerinitiative am Donnerstag in Wolgast für die Wiedereinrichtung der stationären Behandlung von Kindern, Schwangeren und Müttern am Krankenhaus Wolgast demonstriert. Die Schließung der Stationen sei eine Fehlentscheidung, die zu korrigieren sei, sagte die Sprecherin der BI, Anke Kieser, unter Beifall. Nach Angaben Kiesers ist am 16. November ein Treffen mit dem für Gesundheit zuständigen Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) geplant.