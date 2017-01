Unfälle : 85-Jähriger überschlägt sich mit dem Auto: Schwer verletzt

1 von 1 Foto: Patrick Seeger 1 von 1

Ein 85 Jahre alter Autofahrer ist bei einem Unfall auf der Bundesstraße 105 östlich von Ribnitz-Damgarten (Kreis Vorpommern-Rügen) schwer verletzt worden. Wie ein Polizeisprecher am Mittwoch erklärte, überschlug sich der Wagen des Mannes am Dienstag und fiel in einen Straßengraben der Bundesstraße 105 nach Stralsund. Inwieweit die Verletzungen lebensgefährlich sein könnten, sei noch unklar. Der 85-Jährige soll mit dem Kleinwagen bei Altenwillershagen aus ungeklärter Ursache zuvor nach rechts von der Straße abgekommen sein. Am Auto entstand Totalschaden.

Mitteilung