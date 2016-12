Fischerei : Aal statt Weihnachtspost

Der Landesanglerverband spart in diesem Jahr das Geld für Weihnachtspost und gibt es stattdessen für Aale aus. Wie eine Sprecherin am Donnerstag in Görslow bei Schwerin mitteilte, will der Verband das eingesparte Geld sowie Spenden in «Aalaktien» investieren. Die Urkunden zeigen den finanziellen Wert an, für den zusätzliche Jungtiere zum üblichen Aalbesatz im Jahr 2017 gekauft werden. Die Jungaale werden in heimischen Gewässern ausgesetzt. Der Europäische Aal steht auf der Roten Liste und ist in seinem Bestand gefährdet. Vergleichbare «Aktien» gibt es bereits für Wälder und Moore. Sie werden vom Agrar- und Umweltministerium ausgegeben.

Pressemitteilung